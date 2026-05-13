鰂魚涌太古坊熱鬧非常，皆因太古地產舉辦的「書出愛心 十元義賣」吸引了不少家庭到場參與，現場除了設有心意卡活動及母親節精選優惠外，還有充滿歡樂氣氛的變裝巡遊。小朋友與媽媽共享閱讀時光，留下溫馨而難忘的回憶。

「書出愛心 十元義賣」多年來深受社區支持，全賴一眾太古地產愛心大使的默默付出。活動透過推廣書籍循環再用，不僅為舊書賦予新生命，義賣所得款項亦用於支持本地義務工作，讓善意得以延續。

太古地產愛心大使計劃一直致力連繫員工、合作夥伴及社區，曾推出多項具影響力的項目，而「書出愛心 十元義賣」正是其中一項具代表性的活動。適逢計劃踏入廿五周年，太古地產愛心大使今年特別與 Time Auction 合作，推出全新的「Community Ambassadors X Partners Volunteer Hub」義工平台，讓有興趣參與義務工作的人士能更便捷地接觸由愛心大使及其長期合作夥伴舉辦的多元社區服務。平台同時設有獎勵機制，參加者完成指定服務時數後，可換領不同體驗或禮遇，進一步提升參與動力。