發揮巾幗力量 讓中國非遺走進生活

國家即將邁入「十五五」規劃，持續推動「文化強國」建設與高質量發展。香港作為國家的「中外文化藝術交流中心」，肩負著向世界講好中國故事的重要使命。在文化復興的進程中，香港婦女界不應缺席，更應主動發聲，將女性獨有的細膩與韌性，與中國非物質文化遺產(非遺)的推廣結合，展現新時代女性的擔當與力量。

首先，可從「指尖上的非遺」入手，推動文化與經濟雙向賦能。刺繡、剪紙、編織等非遺技藝，歷來多由女性傳承。婦女組織可邀請內地非遺傳承人來港，為基層婦女及全職媽媽提供培訓，並結合香港的設計與市場優勢，將傳統工藝轉化為符合現代生活美學的文創產品。這不僅讓非遺融入當代生活，更能為婦女創造就業與創業機會，提升經濟自主與自我價值。