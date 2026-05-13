發揮巾幗力量 讓中國非遺走進生活

國家即將邁入「十五五」規劃，持續推動「文化強國」建設與高質量發展。香港作為國家的「中外文化藝術交流中心」，肩負著向世界講好中國故事的重要使命。在文化復興的進程中，香港婦女界不應缺席，更應主動發聲，將女性獨有的細膩與韌性，與中國非物質文化遺產(非遺)的推廣結合，展現新時代女性的擔當與力量。
首先，可從「指尖上的非遺」入手，推動文化與經濟雙向賦能。刺繡、剪紙、編織等非遺技藝，歷來多由女性傳承。婦女組織可邀請內地非遺傳承人來港，為基層婦女及全職媽媽提供培訓，並結合香港的設計與市場優勢，將傳統工藝轉化為符合現代生活美學的文創產品。這不僅讓非遺融入當代生活，更能為婦女創造就業與創業機會，提升經濟自主與自我價值。
其次，婦女在家庭教育中具有不可替代的角色，可進一步推動社區層面的文化傳承。「十五五」規劃強調提升社會文明程度，而家庭正是文化傳承的起點。透過舉辦親子非遺體驗活動，例如茶藝、麵塑或花燈製作，讓孩子在生活中自然接觸中華文化。同時，可組織婦女義工隊推動「非遺進校園」，讓更多女性成為文化傳播者，在下一代心中培養文化自信。
此外，應立足粵港澳大灣區，善用數字化帶來的新機遇。婦女組織可策劃「灣區巾幗行」非遺交流活動，促進區內女性的文化互動，推動「人文灣區」建設。同時，鼓勵年輕女性透過社交媒體，以更貼近生活、具創意的方式介紹非遺，培育具國際視野的文化傳播者，讓中國非遺走向更廣闊的世界舞台。
推廣中國非遺，不只是保護傳統，更是以文化滋養人心、惠及社會。香港婦女界應把握「十五五」規劃帶來的機遇，積極發揮巾幗力量，成為中華優秀傳統文化的傳承者、創新者與傳播者，為文化強國建設貢獻堅實而持久的「半邊天」力量。
作者為全國婦聯特邀代表、港區婦聯代表聯誼會秘書長、名譽會長徐守然