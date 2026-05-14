人工智能勢不可擋 替代職業求變求生

勞福局長孫玉菡昨天稱將會研究人工智能對香港勞動市場的影響，並坦言部分文書及行政職位空缺已經明顯減少。人工智能並非一般技術升級，而是被譽為自印刷機發明以來，再一次推動人類文明躍進的革命力量。上至企業決策層，下至剛畢業的年輕人，都只能求變，盡快學習和適應運用人工智能，才能增加職位轉型機會。年輕人尤其需要及早裝備軟技巧，包括社交能力、組織能力、解決複雜問題的洞察力。政府的前瞻研究也不應停留在事後數字的羅列，而應更積極預測勞動市場的變化趨勢，公開讓可能受影響的打工仔及早求變求生。

人工智能對就業市場的衝擊，不可能單靠政府定立法例來「保障」飯碗。沒有任何法例能夠阻止蒸汽機取代紡織工人，或者電腦取代打字員。這個世界大趨勢，只能接受比預期更快的速度發生。當軟件能以極低成本完成撰寫報告、分析數據、編寫程式甚至設計初稿，企業自然會重新作人力配置。若仍期望透過立法限制企業採用人工智能，或規定某些行業必須保留人手，不但在執行上不可能，更會削弱香港的整體競爭力。與其抗拒，不如接受現實加快裝備自己。

多項海外研究已清晰描繪當前的影響版圖。根據Anthropic公司2025年分析，程式設計師目前有75%的工作任務已暴露於人工智能的替代風險，客服代表和資料輸入員的暴露比例亦達67%，金融分析師同樣位列高風險群組。史丹福大學與哈佛大學的實證研究更顯示，ChatGPT推出後，高暴露職業的年輕勞工就業明顯下滑。企業主要是減少招聘新手，意味年輕人進入這些行業的門檻正快速提高。

加上人工智能將朝向「具身智能」和「智能體」兩大方向演進。「具身智能」讓人工智能擁有在物理世界執行操作的能力；「智能體」則是能在網絡環境自主規劃和執行複雜任務的程式系統。兩者一旦成熟，將取代更多涉及體力勞動和專業判斷的崗位，影響遠比今天廣泛。世界經濟論壇《未來就業報告2025》預測，到2030年將有約9,200萬個工作職位被取代，但同時創造9,700萬至1.7億個新職位，淨增加約7,800萬個。高盛報告則指出全球約3億全職工作暴露於AI自動化，香港被評為受影響較高的地區。衝擊與機遇並存，關鍵在於轉型速度能否追趕技術變革的腳步。