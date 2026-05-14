錦與繡：漢代紡織工藝頂級精品

中國自古掌握養蠶取絲技術，成為絲綢發源地，古人從手工紡紗，逐步發展出織布機。及至漢代，紡織技術進一步發展，生產各種絲綢產品廣受歡迎。隨着張騫出使西域開通東西方的貿易路線，漢代絲綢更遠銷至地中海，貿易路線被稱為絲綢之路。 現正在香港文物探知館舉行的「漢風泱泱：雄渾與交融的盛世」展覽，展出漢代織造機、印花銅板模，以至紡織製成品等，從技術以至圖案紋樣，讓我們不得不讚嘆漢代精湛的絲綢製作工藝與卓越技術。 錦是漢代最高級的絲織品，紋樣豐富，由多色經線提花，織造工藝極為複雜。其中最著名的代表作，莫過於「五星出東方利中國」織錦護膊。護膊於1995年在新疆尼雅漢墓出土時，全國矚目，大家對漢代文物出現「五星」、「東方」、「中國」字眼均嘖嘖稱奇，更讓人驚嘆的是其高水平絲織技術。

護膊以織錦為面，用白絹為裡襯和包邊，錦面以五色絲線織出隸書「五星出東方利中國」文字，以及鳳凰、鸞鳥、麒麟、白虎等瑞獸及祥雲瑞草紋圖案。由於護膊的歷史和藝術價值極高，已被列入首批禁止出國(境)展覽文物名單。這次「漢風泱泱」展覽中展出的複製品，是經科技考古專家多年探索、研究和復原的成果。 織錦護膊出土後，科技考古人員一直探索其織造技術，直至 2012年四川成都老官山漢墓出土的四台竹木製織機模型及相關文物，終於為團隊打開謎團。

織機模型結構複雜精巧，一些部件上還殘留絲線和染料，是目前世上已知最早的提花織機模型，說明早在二千多年前，當其他地方人們仍穿棉布麻衣時，漢人已用提花織機生產華美織錦。 提花織機的操作以經線布於機上，緯線由梭引織入，通過經緯線交織形成織物。老官山織機上最為複雜的系統就是提花綜片(即形成圖案的主要部件)，需先確定紋樣，綜片根據紋樣規律，準確提起對應的經線，再織入相應的緯線而形成提花圖案。 專家深入研究四台織機的構造和織造原理後，開展複製織機的工作，希望以漢代原工藝，復原「五星出東方利中國」織錦；相關技術極其複雜，涉及10,470根經線、84片花綜和兩片地綜。專家耗時一年多，成功利用老官山出土漢代提花織機的研究成果，復原「五星出東方利中國」織錦。

展覽中的「大漢樂安」織錦工藝同樣複雜，色彩華美，在黃色地紋上以藍、綠色絲線織出花紋，以及「大」、「漢」、「樂」和「安」篆體字，寓意吉慶安樂。兩漢與西域諸國的商貿和文化交流頻繁，這類帶有銘文的漢錦，相信是朝廷送贈給西域權貴的禮物。

除織錦外，繡也是漢代絲綢織造的代表作。湖南長沙馬王堆一號漢墓出土的大量織品，既突顯漢代絲織品用料多樣且款式別緻，也反映當時的服飾特點。一號墓的主人辛追是長沙國第一代丞相利蒼的夫人，她的衣飾代表漢初時尚，能完整出土，經歷二千年而沒有破損，為研究漢代衣飾提供彌足珍貴的服飾實物。 其中，絳紫絹地「長壽繡」絲綿袍色彩絢麗，刺繡針法如鎖鏈般環環相扣，在細密的穗狀流雲紋中，隱現鳳鳥、龍首、花蕾及枝葉等吉祥紋樣，象徵靈魂升天、延壽與祥瑞；綿袍上的絨圈錦更是中國首次發現的特殊起絨織物，說明西漢對綿袍服飾的創新追求。另外，朱紅色菱紋羅直筒露指式手套，在掌部上下兩側各飾「千金絛」絲帶一周，絲帶以兩股絲線相互編織成圖案、文字和花紋，技巧精湛。

漢代絲綢除織花和刺繡技術成熟外，同時也發展出印花技術。展覽中展出於廣州南越王墓出土的印花銅板模，是目前世界紡織史上最早的彩色套印工具，相同的模印花紋，可見於馬王堆一號漢墓出土的絲織品中，為研究二千多年前嶺南紡織業提供極為重要的實物資料，在中國紡織印染業及世界科技史上也有重要價值。