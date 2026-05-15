還記得日本會地震的人

上年同樣的時間，其中一個全港熱話，就是日本漫畫家龍樹諒在她的作品《我所看到的未來》中提到，她在夢中預見2025年7月5日凌晨，日本與菲律賓之間的海域會發生巨大地震，並引發遠超「311」規模的大海嘯，波及日本太平洋沿岸。25年7月5日過去了，沒發生；2026年5月都過了一半，也還沒發生。

上年很多人相信預言，說「咁呢排唔去日本住……點知係咪真呀？」而當預言過去了，他們又再從新上路，重回日本。他們是真的只信預言，不信地震。然而，上年我已經說過，我絕對不信預言，我卻百分百相信日本會地震。有甚麼好不信呢？因為日本每年平均發生約1,500次人體有感的地震，平均每日都4次。