還記得日本會地震的人

上年同樣的時間，其中一個全港熱話，就是日本漫畫家龍樹諒在她的作品《我所看到的未來》中提到，她在夢中預見2025年7月5日凌晨，日本與菲律賓之間的海域會發生巨大地震，並引發遠超「311」規模的大海嘯，波及日本太平洋沿岸。25年7月5日過去了，沒發生；2026年5月都過了一半，也還沒發生。
上年很多人相信預言，說「咁呢排唔去日本住……點知係咪真呀？」而當預言過去了，他們又再從新上路，重回日本。他們是真的只信預言，不信地震。然而，上年我已經說過，我絕對不信預言，我卻百分百相信日本會地震。有甚麼好不信呢？因為日本每年平均發生約1,500次人體有感的地震，平均每日都4次。
2026年了，還有人會提起那預言嗎？沒有，一個都沒有，所以我現在自己提起。差不多一年了，當日曾「半點」、「丁點」、「少少咁多」相信過預言，然後懷著一種「寧可信其有」的心態，是不是應該同樣地「半點」、「丁點」、「少少咁多」、「反省」一下，其實自己信錯一個「科學界視為缺乏根據的預言」(再講多次，信有地震是科學，信預言就不科學了)，以後做人是不是應該「醒目」一點，進步一下？我知道，答案大概也是否定。善忘是人性，思考亦不是大眾所愛。我們就等下一次預言，或者其他人云亦云的流言瘋語。
我還記得日本會地震，但即使如此，亦不代表我就不去日本。我在這一年間，已經去了好多次東京，還去了名古屋、白川鄉等等。日本常常地震，我不是不怕死，只是如果要怕，就完全不能去了。就好像坐飛機永遠有空難的可能，但為了去旅行，這個風險還是要冒一樣。今年7月我準備和舊同學們，由仙台自駕落東京，如此長途，揸車就肯定危險過地震了。