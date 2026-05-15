風雨不調

如果留意本欄的讀者，大家會注意到在下很喜歡對未來會發生事例作出各種預測。為甚麼不「扮」大師作璧上觀不洩天機而要冒不準確的風險呢？首先，今天術數相比科學其中一個特點，是它可以局部或全面預測未來會發生的事件，它比科學更先進。但是古人所定的規律會不會因日月星移時間的改變而變成不準確呢？古書上很多事物在今天AI時代已不適用，所以在下也是希望根據這些古人的規定用以推測未來以驗證其真實性及可用性。 例如古人有星犯「軒轅十四」(Regulus)這顆星，在西方這往往被認為是代表古代羅馬之星，但在東方則是代表皇后、后妃內宮之人，所以今天有星犯「軒轅十四」都不會出現古代帝皇受皇后左右政治決定的情況。不過，今天意大利(古羅馬帝國)之統治者的總理梅洛尼(Meloni)是女士，而特朗普在以伊和談上也非常重用其女婿(古代駙馬)庫什納(Kushner)，這又算不算是女士外戚管政治呢？這些在今天術數要因時勢改變而適應的測試。

太乙數有「日月失序，風雨不調」一說，大家看今天天時，香港到了西曆五月天氣還是乍暖還寒，只有20多度，反而北方中原北京會有30多度熱氣溫，當然你可以因香港及南方密雲遮擋太陽而引致氣溫低來解釋，但用農曆計算，因閏月的推移，現在還是農曆三月，氣溫較低，但24氣節則到了立夏，應該氣溫回升。 在天星上，因土星在白羊座，太陽剛入金牛座，古人太陽土星合為開「天門」，土星主乾、冷，太陽到金牛座雨水會現，現在是有少雨水而比較冷、乾。故才有諺語：「未食五月粽，寒衣不入櫳」之說，但此正是符合古人「日月失序，風雨不調」之句的驗證。正因風雨不調，現在的清涼情況不是違反了環保人士所預測天氣只會愈來愈熱，甚至引致世界末日之說嗎？