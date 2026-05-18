油站地價高不可攀 轉嫁司機於理不合

昨日起，政府向商用車輛減收一半隧道費，原意是紓緩運輸業經營壓力，但這項權宜之計卻會衍生新的矛盾。的士司機節省下來的隧道開支，不會自動轉化為乘客的車費下調，容易引起司機與乘客之間不必要的誤會，更有機會被牌主藉詞加租所蠶食，只益了牌主，司機得益沒保障。與此同時，國際油價與天然氣價格勢將持續攀升，香港車用燃料開支注定有加無減。隧道費的小修小補，並未觸及問題根源：政府長期透過油站高地價政策，向燃油車司機徵收一筆巨額間接稅，而電動車司機卻完全不用承擔。如果政府仍然堅持以間接稅方式增加司機成本、從而壓抑汽車數目，那在政策理念上，就必須重新檢視電油車與電動車司機之間，所承擔的間接稅是否公平合理。

香港汽油零售價格長期貴絕全球，除了原油成本之外，還有兩大結構性因素：一是每公升6.06港元的燃油稅(以車用無鉛汽油計)，二是高昂得驚人的油站地價。燃油稅是直接稅，清清楚楚；油站地價則是隱藏在零售價內的間接稅，不易察覺。全港180多個油站用地，全部經地政總署公開招標批出，油公司須一次過支付數以億元計的土地溢價，再每年繳交應課差餉租值3%的地租。雖然商用柴油車獲豁免燃油稅，但油站地價成本同樣會攤分到柴油零售價當中，變相向使用柴油的商用車徵收間接稅。這筆「地租稅」並無標示在單據上，司機加的是油，付的卻有相當部分是地價。

近年油站用地中標金額屢創新高，2018至2020年間政府分批招標的16幅油站用地，平均每幅地價達4.5億至5.5億港元，觀塘道一幅更搶至6.9億元。以一幅6億元地價計，按當時21年租約期攤分，每年土地成本高達2,800萬，即每月約238萬元，還未計算地租、人工、維修等恆常開支。一個中型油站每日售油量若在1.5萬至2萬升之間，每公升單是地價成本已近4元上下。更要命的是，近年電動車新登記數字節節上升，已佔整體新車登記超過六成，燃油車數目預料會逐步萎縮。油站地價這筆固定成本，將由愈來愈少的汽油車分攤，每輛燃油車實際承擔的地價負擔只會愈來愈重。政府不但沒有正視這個趨勢，反而在2023年起把新批油站租約由21年縮短至12年，投資者回本期大減，營運成本百上加斤，最終也是反映在零售價格上，由司機「埋單」。

香港油站租約僵化，亦令業界無法跟上世界潮流。海外先進城市的加油站，早已不是單靠賣油為生，便利店、快餐、洗車、汽車美容等非燃油業務所貢獻的利潤，可佔整體七成，燃油反而只是吸引車輛入站的「流量入口」，以副業補貼主業，減輕駕駛者的燃料開支。香港油站卻長期受規劃限制和租約用途條款掣肘，面積細小，不能設立較具規模的便利店或食肆，洗車服務也十分有限。近年政府雖然鼓勵「單址多用途」發展，但主要仍集中在加裝電動車充電設施，諷刺的是電動車充電其實可以在廉價的時租車位進行。對於開放餐飲、維修等高增值周邊服務毫無寸進，與世界潮流逆走。