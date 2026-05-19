如非參加了金紫荊女企業家協會的浙江/杭州交流考察團，我不知道寧波人在中國近代經濟發展上，擁有如此深遠的影響力。 上世紀八十年代美國《紐約時報》評選出的世界八大船王，其中佔兩席的是董浩雲和包玉剛兩位中國人。前者是香港特區首任特首董建華的父親，包玉剛則除此之外，更是九龍倉的大股東，亦是20世紀70至80年代的香港首富，被譽為「世界毛紡大王」及「港龍之父」的曹光彪，香港影業大亨邵逸夫，亦是寧波幫的代表人物。他們的傳奇事蹟，改寫了香港近代經濟史。

1985年，曹光彪看準《中英聯合聲明》中對香港航空業發展的條文，聯合寧波同鄉包玉剛以及中資機構共同創立了 港龍航空，希望以華資奮力打破英資財團（國泰航空及其母公司太古集團）對香港航空業的絕對壟斷。可惜到最後，港龍先被國泰吞併，後被關門，徹底消失在歷史之中。 寧波像香港般是海港城市，培育出具有國際視野和靈活手腕的商業巨劈，並且心懷愛國之情。我們到寧波第一晚，被邀到寧波幫的會所，紫荊匯晚宴，由寧波幫代表人物：包玉剛長女包陪慶透過視像接見我們。起初以為只是寒暄幾句，怎料她要求我們每人用一分鐘介紹自己，講出對Al的意見，她認真聽，還寫下筆記。雖然年屆80，但頭腦清晰，追貼時事。她在鼓勵我們這班女企業家，努力事業，貢獻國家。

翌日，我們到訪曹光彪家族旗下，執全國顯微鏡牛耳的「永新光學」。「永新光學」長期深耕精密儀器，其生產的光學鏡頭，除了用於科學實驗、醫療檢驗、內窺鏡手術、核細胞分析之外，更用於我們常見的收銀處的QR code檢測儀器，無人駕駛車輛的鏡頭、以及多次被運用於中國的 「嫦娥」探月航天工程。可見光學在推動國家發展上，具有舉足輕重的地位。 不過，永新光學的介紹人員告訴我，他們仍落後於世界頂尖的蔡司鏡頭。在最尖端芯片被卡脖子的情況下。中國永新光學向前邁進，有不少科技的關卡要突破。

永新光學是曹光彪七十多歲才投資的。2021年曹光彪以101歲高齡辭世。他在臨終前做出偉大決定，將名下的所有財產全部捐贈給清華大學，用以支持國家的教育與科技發展。可見他窮一生之力，都在做能推動國家發展的創舉。