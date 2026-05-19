完善託兒服務 減輕育兒負擔

國家「十五五」規劃明確提出，要優化生育支持政策和激勵措施，有效降低家庭生育養育教育成本，並加快普惠託育服務體系(即政府資助的幼兒照顧服務)建設。香港正制定首個五年規劃，這是我們進一步完善全港託兒服務及支援在職家庭育兒的重要機遇。
筆者一直十分關注在職家庭的託兒需要。現時，特區政府提供的「幼兒中心服務」、「課餘託管服務」及「鄰里支援幼兒照顧計劃」等，確實為不少家庭帶來幫助，值得肯定。但筆者留意到，全港「獨立幼兒中心」名額整體仍然有限，各地區使用率亦存在不均衡情況，部分地區社區保姆服務的培訓與選用率亦不高，資源錯配問題值得關注。
筆者認為，在香港首個五年規劃中，應將完善託兒服務列為人口發展策略的重要一環，貫徹「投資於人」的理念，讓家長更放心託付子女。
為此，筆者早前已去信行政長官，積極建議全面完善《香港規劃標準與準則》中的託兒服務名額標準，持續增加各類託兒服務名額，精準匹配人口結構與地區需求，避免資源錯配，提升整體使用效率，並優化人手比例。筆者亦建議政府可考慮增設「託兒開支免稅額」，加大社區保母培訓力度並提高津貼，鼓勵公私營合作，並加大資助非牟利機構在商業區域開設託兒中心。透過這些稅務優惠和配套措施，進一步擴大普惠託育服務供給，真正減輕在職家庭的育兒負擔。
把握香港首個五年規劃機遇，完善託兒服務格局，相信能幫助在職父母減輕育兒壓力，提升生育意願，更能釋放女性勞動力，為香港發展注入新活力。筆者會繼續在立法會積極跟進相關工作，爭取讓每個家庭都過得更安心、更幸福。