完善託兒服務 減輕育兒負擔

國家「十五五」規劃明確提出，要優化生育支持政策和激勵措施，有效降低家庭生育養育教育成本，並加快普惠託育服務體系(即政府資助的幼兒照顧服務)建設。香港正制定首個五年規劃，這是我們進一步完善全港託兒服務及支援在職家庭育兒的重要機遇。

筆者一直十分關注在職家庭的託兒需要。現時，特區政府提供的「幼兒中心服務」、「課餘託管服務」及「鄰里支援幼兒照顧計劃」等，確實為不少家庭帶來幫助，值得肯定。但筆者留意到，全港「獨立幼兒中心」名額整體仍然有限，各地區使用率亦存在不均衡情況，部分地區社區保姆服務的培訓與選用率亦不高，資源錯配問題值得關注。