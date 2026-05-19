習特會落幕 對等姿態打破修昔底德陷阱

習特會落幕，中美元首會晤的最大成果並非具體協議，而是雙方同意構建「建設性戰略穩定關係」，將中美競爭關係納入可控的軌道上。從紅地氈迎接、國宴款待到中南海散步，中方給予美國總統特朗普高規格的接待，的確營造了良好的氣氛。 在北京的談判桌上，雙方最終確認了多項經貿合作領域，即繼續落實關稅安排、成立貿易與投資理事會、推動農產品非關稅壁壘解決、透過互相降稅擴大貿易、中方承諾採購200架波音飛機，數量甚至高於波音預期。這些都是看得見的成果，外界理解為美國已經明白，單純壓制無法令中國屈服，唯有承認彼此的實力與利益，在這個基礎上進行交易，才能避免衝突升級及失控；與過去數年由美國單方面定下遊戲規則，已有了微妙的分別。

長期以來，修昔底德陷阱的陰霾，始終籠罩着中美關係，現有霸權受到新崛起大國的挑戰，是否難以避免必然一戰，成為很多人關心的問題。不過，此次峰會提出構建的「建設性戰略穩定關係」，正好為打破這一魔咒提供了歷史契機。所謂「建設性戰略穩定」，其核心就是「合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定，分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定。」雙方都默認了的是，競爭不可避免，但不能失控。關鍵詞就是「穩定」。 如果美國真的能夠接納中國的對等地位，即不再視中國為必須遏制的挑戰者，而是在國際體系中一個實力相近、相互利益交織的夥伴，那麼雙方就可以在和平互利的前提下，繼續大國博弈，但衝突變得可控，並與全球各國共同務實前行。相反，若美方之後仍將中國定位為「競爭者」甚至「敵人」，那麼此次峰會就只會是下一輪風暴前的短暫喘息。

當然，對等姿態並不意味分歧消失，以芯片出口管制這一重要議題為例，今次著墨不多。由於英偉達的黃仁勳隨團訪華，外界一度認為半導體管制有望鬆動，事實卻是中方採購美國H200芯片問題仍未解決，特朗普事後只表示，中方想發展自己的芯片。至於台海問題，中方今次是清楚說明紅線所在，而特朗普其後對傳媒所言：不想看到有人走向獨立，美國不想有一場9,500英里以外的戰爭。美國雖然沒有具體承諾，但這可以理解為，美國善意解讀中方的紅線，至於往後發展，還要觀察美國在對台售武問題上，會否有所調整。