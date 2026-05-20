三星罷工影響晶片供應 爭取韓企落戶北都良機

南韓三星電子工會宣布5月21日起發動為期18天總罷工，估計4至5萬名員工參與，勢必衝擊全球晶片供應鏈。回顧歷史，英國戴卓爾夫人在1980年代處理煤礦工人罷工時，以開放市場、引入海外進口煤炭的策略成功化解工會槓桿。當前人工智能驅動的晶片需求浪潮料將持續，類似工潮恐陸續有來。香港此刻應汲取歷史經驗，主動出擊，爭取三星等南韓科技企業落戶北部都會區。

要明白三星工會的談判籌碼，須先理解晶片生產特性。晶片製造第一步是把「晶圓」投進生產線，經數百道工序、歷時數十日才能切割成晶片。一旦生產線停頓，中途晶圓會因污染或環境變化而整批報廢，損失動輒數十萬至百萬美元。工會看準這死穴：罷工不一定要讓生產線全面停擺，單是迫使資方提前減產、設備待機，已足以造成實質損失。三星部分晶圓廠此前單日集會，夜班產量已跌近兩成。更值得注意的是，三星工人平均年薪1.58億韓圜（約85萬港元），屬南韓勞工前2.6%的高收入群。三星股價一年飆升近5倍，背後是全球人工智能浪潮與市場對其技術領先地位的重估，跟工人生產力提升無必然因果關係。再者，三星南韓工廠生產線幾乎100%僱用本地人，純屬企業自主決策，並非法律強制。半導體佔南韓總出口36%，談判若破裂，政府動用公權力介入毫不意外。