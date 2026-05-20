三星罷工影響晶片供應 爭取韓企落戶北都良機

南韓三星電子工會宣布5月21日起發動為期18天總罷工，估計4至5萬名員工參與，勢必衝擊全球晶片供應鏈。回顧歷史，英國戴卓爾夫人在1980年代處理煤礦工人罷工時，以開放市場、引入海外進口煤炭的策略成功化解工會槓桿。當前人工智能驅動的晶片需求浪潮料將持續，類似工潮恐陸續有來。香港此刻應汲取歷史經驗，主動出擊，爭取三星等南韓科技企業落戶北部都會區。
要明白三星工會的談判籌碼，須先理解晶片生產特性。晶片製造第一步是把「晶圓」投進生產線，經數百道工序、歷時數十日才能切割成晶片。一旦生產線停頓，中途晶圓會因污染或環境變化而整批報廢，損失動輒數十萬至百萬美元。工會看準這死穴：罷工不一定要讓生產線全面停擺，單是迫使資方提前減產、設備待機，已足以造成實質損失。三星部分晶圓廠此前單日集會，夜班產量已跌近兩成。更值得注意的是，三星工人平均年薪1.58億韓圜（約85萬港元），屬南韓勞工前2.6%的高收入群。三星股價一年飆升近5倍，背後是全球人工智能浪潮與市場對其技術領先地位的重估，跟工人生產力提升無必然因果關係。再者，三星南韓工廠生產線幾乎100%僱用本地人，純屬企業自主決策，並非法律強制。半導體佔南韓總出口36%，談判若破裂，政府動用公權力介入毫不意外。
1984年英國全國礦工工會發動大罷工，企圖以能源供應逼政府讓步。戴卓爾夫人早於罷工前數年已部署應對：指示國營電力局囤積足夠全國發電6個月的煤炭，部分電廠改燃油發電，從根本上瓦解礦工的能源武器。政府同步確保海外煤炭進口渠道暢通，澳洲、美國、波蘭等地煤炭透過商業合約大量湧入。戴卓爾夫人沒有跟任何外國政府簽署新協議，她只是讓市場機制發揮作用，以更便宜的進口煤取代成本高昂的本地煤。罷工期間英國電力供應穩定，礦工工會最終財政枯竭、內部分裂，無條件復工。這一役徹底改變英國戰後工會主導的政治格局。
人工智能晶片需求浪潮將持續長時間，類似工潮只會在全球各地反覆上演。三星近年已加快海外布局：越南設有封裝基板生產線並計劃興建封裝測試廠，印度有大型組裝基地，早前更決定投資250億日圓在日本橫濱設立先進晶片封裝研發中心。這些布局反映三星正主動分散供應鏈風險。與此同時，三星雖退出中國內地家電銷售，半導體及手機仍是重點深耕的核心業務，2024年對中國出口額按年大增54%至447億美元。香港背靠祖國，法制健全、稅制簡單、人才國際化，北部都會區更有大量可發展土地。政府招商引資部門應把握戰略窗口，主動接觸三星等南韓科技企業，提供土地、稅務、人才入境等便利，鼓勵在港設立研發中心甚至生產線。對三星而言，在港設點既能貼近中國市場，又能在應對國內工運時多一個分散風險的選項。
香港工會運動向來相對溫和，但企業與員工分享盈利的案例並不罕見。國泰航空早前便將可觀盈利以花紅形式分配給全體員工，體現市場自由經濟的互利原則：員工為企業創造成果，企業在收成時給予合理回報，毋須走到集體脅迫這一步。香港要吸引海外科技企業落戶，這種相對和諧的勞資關係，正是值得凸顯的一大優勢。