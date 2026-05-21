文科生才是AI贏家 北都大學城不宜重理輕文

人工智能浪潮席捲全球，正當香港謀劃北部都會區大學城之際，政務司長陳國基卻對文科大潑冷水，直言「如果你開辦人文科的，他們來做甚麼？」這暴露了決策層仍抱守「重理輕文」的工業時代思維，與國際創科趨勢嚴重脫節。英偉達行政總裁黃仁勳近日斷言，AI時代「文科生才是贏家」，自然語言已成為操控人工智能的核心介面，精準提問、人文洞察與倫理判斷，才是未來最稀缺的能力。北都大學城若只重創科而貶抑文科，不僅違背全球教育與產業變革方向，更會令香港錯失培育複合型人才的黃金機會。

陳國基表明不希望大學城只是「辦純理論的學科」，對人文學科的質疑溢於言表。雖然他補充不會百分百排除文科，但規劃明顯向理工傾斜，文科被邊緣化幾無懸念。同一時間，黃仁勳卻在2026年3月的專訪中明確指出，語言已成為人工智能的終極程式語言，英語系畢業生可能是「最成功的一群」。以往靠寫程式碼快慢決勝，如今自然語言成為人機協作的核心介面，能夠精準定義問題、梳理邏輯、洞察受眾心理的文科訓練，正是發揮AI最大威力的關鍵。

AI時代大學培訓的核心不再是知識記憶，而是批判思考、處理異常、理解人類行為和倫理判斷——這些恰恰是文科的強項。清華大學心理學教授蔣黛蘭從腦科學角度指出，AI無法靈活適應異常情境、缺乏好奇心與價值判斷，人類獨有的「例外處理」能力才是未來創新之源。賓州大學教授Ethan Mollick主張，教育應着重提問、創意與協作，而非純技術操作。中國內地2026年出台的《「人工智能+教育」行動計劃》更明確強調「堅持科技教育與人文教育相結合」，推動「新文科建設」，鼓勵文科與AI深度融合。這些權威分析清楚顯示，人文學科不但非「無所用」，更是確保AI向善、以人為本的基石。

成功科技企業創辦人的背景更是一面鏡子。阿里巴巴創始人馬雲出身杭州師範學院英語系，靠出色的人文視野打造千億帝國；喬布斯雖在里德學院輟學，卻旁聽書法與藝術史，將美學注入蘋果產品基因。Peter Thiel在史丹福主修哲學，其後創立PayPal和Palantir；YouTube共同創辦人Chad Hurley是美術系畢業，前行政總裁Susan Wojcicki則擁有哈佛歷史與文學雙學位。這些領袖無一不是憑人文訓練賦予的宏觀視野、敘事能力與用戶洞察，在科技世界突圍而出。正如喬布斯所言：「科技單獨是不夠的，必須與人文藝術結合，才能產出打動人心的產品。」北都大學城若將文科拒諸門外，形同扼殺未來馬雲、喬布斯在港誕生的可能。

市場招聘趨勢更直接佐證文科價值。Anthropic聘請哲學博士擔任「駐場哲學家」，為AI制定道德憲法；Google DeepMind設有由政治哲學、人文學者領軍的倫理團隊。360創辦人周鴻禕直言「AI時代文科生比理科生更吃香」，阿里巴巴等大廠已開設「AI敘事設計師」、「大模型人文訓練師」等專屬文科崗位，月薪高達數萬元。這些新職位瞄準的正是文科生的核心優勢——精準提問、倫理治理與跨界溝通。 要避免北都大學城淪為落伍之作，政府必須修正「重理輕文」的偏見，以制度創新確保課程緊貼時代。德國雙元制將企業深度嵌入教學與考核，確保學生兼具理論與實戰能力；新加坡由政府統籌，大學與企業三方共訂課程；日本推行產學共同培育，企業與大學共建專班。唯有讓市場說話、政策配合，大學城才能培養出既寫代碼又寫故事的「AI贏家」。