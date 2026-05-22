最近馬爾代夫發生一宗悲劇，5名經驗豐富的潛水員，在約60米深的海底洞穴中喪生。洞穴潛水是最艱難、最危險的潛水類型之一，因此，專業訓練、嚴格認證，以及「備份裝備」原則，不只是建議，而是生存基礎。 沒有接受洞穴訓練的開放水域潛水員，一旦進入洞穴，會面對許多未知危險。例如腳蹼一踢，便可能揚起沉積物，令能見度瞬間變成零；又或者失去引路繩，無法找到出口；更嚴重的是，因恐慌導致耗氣過快，在距離出口數百米處失去空氣。

洞穴潛水課程會教授許多關鍵技巧，包括鋪設及跟隨引路繩、管理氣體使用，以及在零能見度下處理突發事故。每年都有不少未受訓練的潛水員，低估了迷失方向與空氣不足的危險，最終喪命。 在開放水域，如果主調節器故障，潛水員仍可共享空氣並上升。但在洞穴中，未到出口之前根本無法上升。因此，洞穴潛水員必須攜帶完全獨立的後備系統，包括兩至三套調節器、兩個面鏡、兩支潛水燈(再加後備燈)、兩件割線工具，以及雙氣瓶甚至更多。訓練的目的，就是令潛水員即使遇上故障，也能冷靜切換後備系統，而不致恐慌。