看到幾年前自己寫的一篇舊文，相信當時的我一定是沒有甚麼壓力下才寫出這樣文章。但到了今天，我有了新的體會。

那時我說：人生不外乎三件事：處理自己的事、處理別人的事和擔心老天的事。為生活張羅、擔心升學、擔心工作、擔心健康……等，都是自己的事。

別人怎決定？別人怎看你？別人怎說你？別人怎對待你？就是別人的事。這個也包括：他/她愛不愛你？老闆升不升你職？兒子孝不孝順……說真的，哪怕他是你兒子、伙計、老闆、男朋友、女朋友、老公、老婆，就算再親的人，你又管到甚麼？他們的一言一行，你控制得了嗎？再說就是老天的事。