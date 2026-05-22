看到幾年前自己寫的一篇舊文，相信當時的我一定是沒有甚麼壓力下才寫出這樣文章。但到了今天，我有了新的體會。
那時我說：人生不外乎三件事：處理自己的事、處理別人的事和擔心老天的事。為生活張羅、擔心升學、擔心工作、擔心健康……等，都是自己的事。
別人怎決定？別人怎看你？別人怎說你？別人怎對待你？就是別人的事。這個也包括：他/她愛不愛你？老闆升不升你職？兒子孝不孝順……說真的，哪怕他是你兒子、伙計、老闆、男朋友、女朋友、老公、老婆，就算再親的人，你又管到甚麼？他們的一言一行，你控制得了嗎？再說就是老天的事。
譬如說，生老病死、下不下雨、天晴天陰、伊朗戰爭幾時完？哪一樣我們管得到？這樣一說，你和我可以控制的，其實好少，能力再大的人，最多也只是管好自己的事。
以上是我幾年前對生命生活的體會。這些都不錯！也挺有智慧！但幾年後的今天，我又有不一樣的想法。即使只是自己管自己，要管得好，都筋疲力盡，尤其是在今天這個時勢。
我過了四十多年好日子，天下太平、香港經濟天天向上、樓市股市偶有調整，但仍然是持續上升；我生在一個好年華、經濟好、社會自由、大部人都好正常，即使回歸了， 舞照跳馬照跑也幾廿年。
人到中年才遇到真正的轉變、真正的挑戰。今天的世代是甚麼模樣？我也不用多解釋，大家由生活中已經深深感受到。當下的世界，連李超人也看不透，所以他的企業重握現金、不負債、步步為營。中國的老智慧：小心駛得萬年船。這也是說，這個年代單是處理自己的事都要扭盡六壬，其他的事，你還管得幾多？
想到這裡，過去我寫這篇文章叫大家少管閒事，我應該也是生活得很無聊，像好多人一樣沒事找事做，因為多管閒事，才會叫大家少管閒事。今天，自己管好自己就成，在激烈的淘汰賽，你活得下來，已經很了不起了！