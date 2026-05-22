阿仙奴和我一起經歷的廿二年

廿二年，到底是一段怎樣的時光？
簡單來講，可以是由我出世、讀書、踏入社會、再在職場打滾的一個人生階段。而對每一個阿仙奴球迷來說，廿二載，就是由2003至2004不敗球季之後，苦苦等待球隊再次登上英超冠軍寶座的漫長歲月。
當年阿仙奴風頭一時無兩，我曾經以為球隊冠軍會陸續有來。結果，一等就是22年。上次球隊奪冠，我才30出頭，做事衝勁十足，對前途充滿信心。當時的我，根本不會想像到，再次見證球隊英超封王，竟然要等到2026。
阿仙奴22年中的跌盪，恰巧也是我人生、職場的經歷。
這22年職場歲月，經歷過新人入行、協助過公司初創、做過管理、經歷過行業興衰、數年前更下定決心離開傳媒本業，在50歲前轉換職場跑道。領悟到的，是你可嘗試為自己人生編寫劇本，但劇情發展往往出人意表，真實狀態就是起起跌跌之後再跌跌起起。
球隊奪冠，亦猶如我行山經驗一樣，雖然可以登頂，但身體其實已筋疲力盡，而且上山容易下山難，每次的高高低低，都是人性素養、心理情商的考驗。
我行山時，常有一個不好的習慣，就是每次在山下仰望，自我評估都是信心滿滿。然後帶著蠻勁在平地起步、慢慢行到山腰、走在崎嶇斜路、「條氣開始頂住頂住」，以為小樹叢後邊就是山頂，卻往往是山外有山，卻又總是見林而不見山，幾經辛苦折騰才到達山頂。當中過程漫長、辛苦，心中忐忑不安、會懷疑自己能力，甚至常有放棄念頭。但行山鐵律是上得愈高、退則愈難，在權衡之下惟有堅持，故登峰既可說是耐力，但以「死頂」來形容也是我的真實面貌。
在於我，過去這22年，是人生中最重要、成長最多的階段。我一路提醒自己：所有開心、得失、踏過的高山低谷，也是一步步累積下來的，是努力還是運氣已經說不清。我只會不斷提醒自己，風光從來不長久，切忌一時得意而忘形。
人生如足球一樣，要明白沒有長勝勁旅，惟有每一日努力、每一次死捱、每一次的不認命，才能把自己推向下一個高峰。
今次阿仙奴重奪冠軍，於我，不只是一個死忠球迷的喜悅，亦是一個得失反思與小總結。現在我已50有餘，就像球賽已進入最後30分鐘，身體消耗得差不多，既然已有一球在手，目標就是守到完場，只求小勝而不負球迷的期望就可以了。