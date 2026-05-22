阿仙奴和我一起經歷的廿二年

廿二年，到底是一段怎樣的時光？ 簡單來講，可以是由我出世、讀書、踏入社會、再在職場打滾的一個人生階段。而對每一個阿仙奴球迷來說，廿二載，就是由2003至2004不敗球季之後，苦苦等待球隊再次登上英超冠軍寶座的漫長歲月。 當年阿仙奴風頭一時無兩，我曾經以為球隊冠軍會陸續有來。結果，一等就是22年。上次球隊奪冠，我才30出頭，做事衝勁十足，對前途充滿信心。當時的我，根本不會想像到，再次見證球隊英超封王，竟然要等到2026。 阿仙奴22年中的跌盪，恰巧也是我人生、職場的經歷。

這22年職場歲月，經歷過新人入行、協助過公司初創、做過管理、經歷過行業興衰、數年前更下定決心離開傳媒本業，在50歲前轉換職場跑道。領悟到的，是你可嘗試為自己人生編寫劇本，但劇情發展往往出人意表，真實狀態就是起起跌跌之後再跌跌起起。 球隊奪冠，亦猶如我行山經驗一樣，雖然可以登頂，但身體其實已筋疲力盡，而且上山容易下山難，每次的高高低低，都是人性素養、心理情商的考驗。 我行山時，常有一個不好的習慣，就是每次在山下仰望，自我評估都是信心滿滿。然後帶著蠻勁在平地起步、慢慢行到山腰、走在崎嶇斜路、「條氣開始頂住頂住」，以為小樹叢後邊就是山頂，卻往往是山外有山，卻又總是見林而不見山，幾經辛苦折騰才到達山頂。當中過程漫長、辛苦，心中忐忑不安、會懷疑自己能力，甚至常有放棄念頭。但行山鐵律是上得愈高、退則愈難，在權衡之下惟有堅持，故登峰既可說是耐力，但以「死頂」來形容也是我的真實面貌。