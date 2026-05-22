打麻將一般都是四人對壘，但各位有沒有打過六人麻將？眼前確出現了「六人麻將」，而且這張麻將枱很奇怪，是三角形的，由三主將對碰，其餘三人站在後面，隨時搶位表演一下，或按需要玩玩牌章。玩得好，可以多表演一會；玩得不好，又會隨時被趕走，站到後面再等機會。 各位會問：這樣的麻將在哪裏？怎樣打？就在地球上。主要對壘的三方是中國大陸、美國和俄羅斯；跟班則是中國台灣、烏克蘭和朝鮮。且看，特朗普剛訪問北京，普京馬上隨後更至。中國與美國建立「穩定關係」，又與俄羅斯強化「全面戰略協作」。看起來，中國的牌算是得心應手。

不過，朝鮮這時忽然加強在韓國邊境陳兵，似乎在「做牌」，「雞胡」也要食。較早時候，朝鮮士兵在烏克蘭被俘，令人感到他們是否變了俄羅斯的僱傭兵？就在普京訪華期間，烏克蘭卻用無人機攻擊俄羅斯，彷彿想趁機食「雙辣」。 還是中國大陸的牌強一點，既與美俄拉成均勢，而且主動一點，對美嗆話，說如果台灣問題「處理不好，(中美)兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地」，令美國也退避三舍。 但不要看見特朗普對中國「語多恭維」，就沾沾自喜，以為美國也在「逢迎中國」。他一面說好話，一面又暗示會繼續向台灣售武。而且，網絡上忽然流傳中美元首會面和宴會上的一些小動作片段，既「玩特朗普」，但又令人各自解讀背後玄機和聯想這些片段從何而來？