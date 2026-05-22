一團火

人類從未正式在馬拉松比賽中突破兩小時大關。「兩小時」如同一座大山，無數頂尖跑手挑戰未果，直至今年倫敦馬拉松，來自肯尼亞的31歲農夫Sabastian Sawe以1小時59分30秒的驚人成績衝線，不僅打破世界紀錄，更衝破人類極限。 賽事中，Sawe全程平均時速高達21公里，比Kelvin Kiptum在2023年創下的前紀錄快了65秒；亦比史上最偉大的馬拉松跑手——Eliud Kipchoge在維也納跑出的非官方紀錄快10秒。在最後兩公里Sawe更加速至每公里跑速2分40秒。事實上，獵豹也只能維持20至30秒的短爆發，Sawe卻完美結合耐力與速度。

為了今次比賽，Sawe和團隊做足萬全準備。腳上配有Adidas特製的Adios Pro 3超級跑鞋，重量不足100克，助他健步如飛；營養師精心設計的飲食，讓他保持頂尖狀態。 除硬件配置外，刻苦鍛煉與強大內心更是關鍵。Sawe堅持訓練，每周在高地跑200公里，每月只與妻子團聚兩次。教練Claudio Berardelli形容Sawe內心燃燒著一團獨特的火，使他排除萬難，締造人類歷史。 Sawe的跑步之路絕非一帆風順。他出生於肯尼亞偏遠的丘克塔村，家裏沒有電力供應，日常用水只能靠收集雨水。其父親是農民，母親年輕時為短跑選手，卻因懷孕中斷了運動夢。撫養他長大的祖母Koko則是他人生最重要的支柱——「她總是對我說，一切都會好起來的。」