本欄丙午年的預測，今年整體會大熱及乾燥，但在春夏會有大雨甚至洪水；秋冬則會有火災爆炸，這些「推測」，初步已應驗了部分。今年春季至5月，過了立夏，到了小滿，理論上已入了夏季，但是天氣還是乍暖還寒。這因為天星上太陽與土星相會在白羊座戌宮，戌宮為火星廟宮，主旱，戌宮為寒，土星也是主旱、主乾、主冷。故一路天氣不太熱，與丙午年丙火午火熱的情況不一樣。
丙午年納音為「水」，太陽在4月21日進入金牛座酉宮後，天氣雨季正式開始。中國江南西南地區開始下大雨，但雨量因南嶺山體阻隔，大雨集中於廣西、貴州、兩湖等地。貴州及廣西部分地區出現洪災；而嶺南之雨水也不均，廣州也有出現短暫水浸；香港、深圳也不時發出黃雨警告，全中國不少地方也有下雨，只是雨勢不成災吧。
這些天氣變化，其實都可以用天星之運動來預測及解說。天星之中，一般人見到「水星」便會見文思義認為水星代表雨水，但其實天文占星上水星是一顆變化大的星，它會因為會合其他星辰之變幻，可凶可吉，也不一定是雨水，水星與木星相會合為「風門」，主有風雨。
主宰雨水的主要是太陽及月亮，每年太陽到未、申、酉三宮位時，雨水便開始出現。而月亮每月繞一圈，每一次月亮與某星相遇，便會引發下大雨。以前天5月20日為例，當時月亮正走入未宮巨蟹座，而木星正在此宮的20度緩慢移動，所以在5月20日那天，貴州、四川、廣西、廣東、湖北、湖南都有大暴雨及水浸，北方則有正常降雨。影響所及，北美洲、歐洲大部分地方都有正常下雨，而某些地區之下雨而某些不下雨，也有其他天星及其他地方「分野」的複雜計算，此不詳述。
到了5月21日，月亮橫過在未宮20度之木星，香港之分野在丑宮摩羯座23度，正對木星及月亮，故5月21日清晨，天文台便發出紅色暴雨警告，全港大雨及新界北出現水浸。此時水星在雙子座申宮迫近木星，「風門」張開，所以未來到6月中雨水不斷。