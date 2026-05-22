本欄丙午年的預測，今年整體會大熱及乾燥，但在春夏會有大雨甚至洪水；秋冬則會有火災爆炸，這些「推測」，初步已應驗了部分。今年春季至5月，過了立夏，到了小滿，理論上已入了夏季，但是天氣還是乍暖還寒。這因為天星上太陽與土星相會在白羊座戌宮，戌宮為火星廟宮，主旱，戌宮為寒，土星也是主旱、主乾、主冷。故一路天氣不太熱，與丙午年丙火午火熱的情況不一樣。

丙午年納音為「水」，太陽在4月21日進入金牛座酉宮後，天氣雨季正式開始。中國江南西南地區開始下大雨，但雨量因南嶺山體阻隔，大雨集中於廣西、貴州、兩湖等地。貴州及廣西部分地區出現洪災；而嶺南之雨水也不均，廣州也有出現短暫水浸；香港、深圳也不時發出黃雨警告，全中國不少地方也有下雨，只是雨勢不成災吧。