北京近日車水馬龍，摩肩接踵，連續有外國領導人到訪，最矚目的當數美國總統特朗普和俄羅斯總統普京先後和國家主席習近平會晤。同一段時間，中國外長王毅穿梭於各國，頻繁為國際議題作出倡議。有人笑言，不知是否與TVB新聞部做多了外交新聞有關係，感覺是北京的大國外交停不了。

有人說弱國無外交，這個讓拳頭說話的形容有部分道理，但也不是全部。弱國打不過人，唯有用三寸不爛之舌，陳以利害，所以無論強弱，外交都可以發揮作用。新中國成立以來，外交一直有出色表現，已故總理周恩來就是世界知名的外交家，在中國被圍堵時仍然能在國際間保持不卑不亢的地位。不過，外交影響力必然與國力掛鈎，隨著中國經濟力量冒起，政治、軍事、科技不同領域飛躍發展，中國已經成為舉足輕足的大國力量，因此新聞部近年增加了專題節目《大國外交》。由於地緣政治對經濟、民生影響日益顯著，觀眾對國際時事的興趣亦與日俱增。