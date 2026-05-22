北京近日車水馬龍，摩肩接踵，連續有外國領導人到訪，最矚目的當數美國總統特朗普和俄羅斯總統普京先後和國家主席習近平會晤。同一段時間，中國外長王毅穿梭於各國，頻繁為國際議題作出倡議。有人笑言，不知是否與TVB新聞部做多了外交新聞有關係，感覺是北京的大國外交停不了。
有人說弱國無外交，這個讓拳頭說話的形容有部分道理，但也不是全部。弱國打不過人，唯有用三寸不爛之舌，陳以利害，所以無論強弱，外交都可以發揮作用。新中國成立以來，外交一直有出色表現，已故總理周恩來就是世界知名的外交家，在中國被圍堵時仍然能在國際間保持不卑不亢的地位。不過，外交影響力必然與國力掛鈎，隨著中國經濟力量冒起，政治、軍事、科技不同領域飛躍發展，中國已經成為舉足輕足的大國力量，因此新聞部近年增加了專題節目《大國外交》。由於地緣政治對經濟、民生影響日益顯著，觀眾對國際時事的興趣亦與日俱增。
今次特朗普和普京到訪，北京與兩國的關係異常突出。這兩天新聞部就訪問了北京學者分析三國均是聯合國安理會的成員，中國在國際事務中一貫有清楚堅定的立場，可預測性最高，成為穩定全球地緣政治風險的重要力量。中國由幾年前和美國在貿易戰中據理抗衡，由被封鎖到打開局面，到現在發揮了不可取代的角色，變化實在出乎大部分人意料。
隨著中國外交上的突破，香港作為超級連繫人的角色也活躍起來，特區高層出訪明顯增加。財政司長陳茂波正出訪歐洲，特首在下月會率領大型代表團訪問中亞，陣容更為壯盛。一帶一路由中央倡議到今日成果豐碩，香港都積極參與，經過近10年的時間，進度實在遠超當時估計。
在經年角力後，中美關係暫時放晴，局面稍為和緩，只是外交永遠有不測風雲，一時風平浪靜，正是揚帆出海的好機會。相信中港領導人都會驛馬星動，加上今年亞太經合組織會議將在深圳舉行，盛事連連，《大國外交》內容肯定愈來愈豐富。