社區客廳填社福盲點 簡樸房涉產權難推進

特區政府處理劏房問題的兩大政策方向，社區客廳提供生活側面支援，簡樸房訂立最低居住標準。前者迅速引入民間資源，補充傳統社福按人口和地區劃分的服務盲點，直接幫助最弱勢家庭，值得肯定。後者涉及私有產權，強制業主投放資源改造單位，可能適得其反，減少可負擔住房供應，迫使住戶流向更不受規管的工廈和寫字樓劏房，當局適宜盡早有應變方案。 基層家庭的實況令人憂慮。循道衛理觀塘社會服務處聯同嶺南大學的調查發現，受訪近160個劏房家庭照顧者中，逾六成半出現焦慮症狀，經濟壓力和居住空間狹窄是主因。基層家庭本已承受工作不穩、收入微薄和照顧責任的多重壓力，狹窄空間令情況雪上加霜。傳統社福服務以地區人口劃分，往往難以精準觸及這些隱藏在舊樓中的照顧者。

社區客廳正好填補這個盲點。項目由政務司司長親自領導，跳出按區分界、按人口配置的僵化思維，直接在劏房戶密集的深水埗、旺角、西環等地插旗。截至2026年4月底，全港已有13間社區客廳營運，最新開幕的西環項目每年可服務5.7萬人次，政府目標增至15間，預料惠及約7,000個劏房戶，總服務人次逾140萬。社區客廳不單提供共用廚房、洗衣乾衣、沐浴等基本設施，更因應社區特性推出特色服務；旺角項目引入AI智能炒菜機和健康檢測設備，並設穆斯林祈禱室和獨立備餐區，照顧少數族裔劏房家庭的需要。這種靈活、快速、結合企業和民間資源的橫向支援模式，有效補足傳統社福系統鞭長莫及的缺口，減輕基層照顧者的家務負擔和精神壓力。

相較之下，同樣由司長級官員統籌的簡樸房規管，前路明顯崎嶇。全港現存約11萬個分間單位，條例3月生效至今，截至5月15日收到近1.1萬個單位寬限期登記申請，但真正申請認證的只得4宗。業主心態觀望，登記只為保住三年寬限期，並非積極改裝。政府推出兩個樣辦房示範，宣稱每個分間單位平均工程費約2.5萬至5.1萬元，數月可回本。業界普遍質疑估算過於樂觀，舊式唐樓沒有電梯，建材搬運費不菲，電力供應和供水系統若要升級，動輒額外增加數萬元支出。有經營者估計回本期長達一年，部分業主或將成本轉嫁租戶，加租一至兩成。政府應主動整理和提供合資格裝修供應商名單，要求他們定期公布真實完工價格，增加市場透明度，才能減少業主被濫收費用的恐懼。

歸根究柢，簡樸房最大障礙是產權。基本法第六條和第一百零五條保護私有財產權，業主對物業擁有使用、收益和處分權利。政府以刑事罰則要求業主改造單位，卻沒有提供補償，業主自然有權選擇不參與。最理性應對方式，是把分間單位還原，整個出租予收入較高的多人家庭，如此既毋須符合簡樸房標準，也不用擔心刑事責任。直接後果是基層可負擔的細單位供應減少，租金上升，租客被迫愈搬愈差。更大隱憂在於，簡樸房條例只規管住宅樓宇內的劏房，工廠大廈和商業寫字樓的非法劏房完全不在規管範圍，政府適宜進一步規範這類處所，避免劏房市場收縮，造成更大安全風險。