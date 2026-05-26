柔肩擔重任 巾幗暖社區

2026年國家「十五五」規劃全面啟航，以高質量發展為核心，聚力推進共同富裕與全民健康建設。香港正處於「由治及興」關鍵階段，特區五年藍圖緊扣國家戰略，融入發展大局，為基層服務賦予新時代使命。新時代，新征程，香港婦女柔肩擔使命，以初心展風采，既是家庭守護者，也是社區建設者，憑藉溫柔堅韌的力量，撐起「半邊天」。作為區議員及港區婦聯代表，我深感責任重大。
民生是發展根基，服務是基層核心。紮根社區二十多年，我從婦聯職能出發，帶領關愛隊義工走進基層街巷，探訪獨居長者，傾聽婦女、家庭的真實訴求。針對婦女職場壓力大、家庭照料負擔重、身心疲憊等問題，我們積極搭建支援平台，協助婦女平衡職場與家庭，為基層婦女減負紓困。同時推動婦女終身學習，開辦數碼技能及個人素養課程，助力女性突破局限、提升競爭力，邁向自立自強。
家和萬事興，家庭是社會最堅實的基石，家風連社風，小家繫大家。「十五五」規劃堅持男女平等的基本國策，保障婦女、兒童在教育、就業及基層治理中的權益。港區婦聯積極弘揚中華優秀傳統美德，藉世界家庭日舉辦「好家風‧傳承愛」活動，深化家風家教建設，推動鄰里和睦、互助友愛的良好風尚。聚焦婦女身心健康，常態化開展健康講座，普及兩癌防治及疫苗接種等知識，守護婦女與家庭健康，引導廣大婦女在經營家庭、守護親人的同時，懂得愛惜自己，在平凡生活中實現個人價值。以無數和睦溫暖的小家，凝聚愛國愛港、團結向上的社會共識，讓家國情懷落地生根。
未來，我將不忘初心，緊跟國家規劃與特區施政步伐，持續深耕婦女工作，改善民生，凝聚巾幗力量。打造婦女友善、家庭和美、鄰里和諧的社區，以巾幗溫暖與擔當，助力香港高質量發展，護航繁榮穩定，行穩致遠。
作者為廣州市婦聯執委、港區婦聯代表聯誼會副秘書長、中西區區議員、中西區山頂關愛隊隊長趙華娟女士MH。