柔肩擔重任 巾幗暖社區

2026年國家「十五五」規劃全面啟航，以高質量發展為核心，聚力推進共同富裕與全民健康建設。香港正處於「由治及興」關鍵階段，特區五年藍圖緊扣國家戰略，融入發展大局，為基層服務賦予新時代使命。新時代，新征程，香港婦女柔肩擔使命，以初心展風采，既是家庭守護者，也是社區建設者，憑藉溫柔堅韌的力量，撐起「半邊天」。作為區議員及港區婦聯代表，我深感責任重大。

民生是發展根基，服務是基層核心。紮根社區二十多年，我從婦聯職能出發，帶領關愛隊義工走進基層街巷，探訪獨居長者，傾聽婦女、家庭的真實訴求。針對婦女職場壓力大、家庭照料負擔重、身心疲憊等問題，我們積極搭建支援平台，協助婦女平衡職場與家庭，為基層婦女減負紓困。同時推動婦女終身學習，開辦數碼技能及個人素養課程，助力女性突破局限、提升競爭力，邁向自立自強。