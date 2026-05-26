黎家盈征空逐夢 創科路激勵青年多元發展

香港首位太空人黎家盈成功隨神舟二十三號升空，成為全城焦點。今次有首位香港載荷專家，經歷嚴格的航天訓練後進駐天宮，不僅是國家航天事業的又一里程碑，更是香港特區在一國兩制下的歷史性突破。這位土生土長的香港科學家，以實際行動向社會證明了，香港絕非只有金融業一途，年輕一代的未來，擁有無限可能。 長期以來，香港被譽為國際金融中心，憑藉法治、資金自由流動及專業服務的優勢，在國際舞台上佔一席位，令社會形成只看重商業的氛圍，不少年輕人對科學、工程、醫學研究等抱持熱忱，卻往往在現實考量下卻步。然而，黎家盈的故事告訴大家，只要肯堅持夢想，加上社會與制度的支持，香港人也完全可以在國家最尖端的科技領域發光發熱，作多元化發展。

黎家盈出身香港，背景多元，她不僅是香港大學計算機科學博士，更曾是警隊資訊科技警司，同時育有三名子女。多重身份並未阻礙其追夢，她毅然報名參加中國太空人的選拔，最終脫穎而出，展現香港人兼顧家庭與事業的堅毅。 航天科技是一個國家綜合國力的體現，能夠參與其中，證明香港的科研水平獲得認可。事實上，香港擁有五所世界百強大學，基礎研究實力不容忽視，只是過去整個社會過於側重於金融等產業，忽略了創科這個能帶動經濟長遠發展的引擎。如今，國家將載荷專家的名額開放予香港，正正是對本地科研人才投下信任一票。黎家盈做到的，正好告訴當今年輕人，只要勇於追夢、堅持學習，在國家選拔體系支持下，就能突破限制。

值得欣喜的是，特區政府已明確提出「南金融、北創科」的發展布局。北部都會區的規劃，正是要打破香港長期以來「重南輕北」的失衡狀態，未來北都將成為香港新一代科研人員的舞台。只要配合到位，香港是完全有能力培養出自己的科學家，甚至是未來的航天員。 對於今天香港的年輕人來說，選擇趨向多元更為理想，除了金融、法律、醫學等傳統專業外，人工智能、生物科技、航天工程、綠色能源等領域同樣充滿機遇。問題是，香港社會是否能夠提供足夠的養分及空間，讓不同志趣的青年人，都能找到屬於自己的天空。教育體系固然需要與時並進，大小企業亦需要改變「High Tech揩嘢，Low Tech撈嘢」的固有偏見，多投資於科研，而政府更需要持續精準地投入資源，營造有利於科研轉化的生態環境。

希望黎家盈的例子只是一個開始，證明只要有機會，香港的年輕人同樣可站在國家科研的最高舞台，貢獻力量。而今次征空任務除了成為社會熱門話題外，更應點燃更多火種，讓年輕人敢於選擇不一樣的發展道路。對香港而言，金融與創科，並非零和遊戲，而是相輔相成，令這座城市不僅僅是國際金融中心，更能以科研基礎相配合，孕育更多的夢想及可能。