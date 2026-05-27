香港從「超級聯繫人」邁向「超級增值人」

早前，有智庫發表《香港未來發展路徑》報告，強調香港要從「超級聯繫人」發展為「超級增值人」，並提出四大策略推動經濟轉型。其中，包括建立一站式專業服務平台，為內地及國際企業提供法律、金融、合規及風險管理等支援，協助其拓展海外市場，以降低中小企進入不同司法管轄區的門檻與不確定性。這一轉型方向，標誌香港不再僅是「中介橋樑」，而是能夠創造實質價值的高端服務樞紐，意義深遠。

事實上，香港的「增值」屬性在文化層面同樣適用，絕對有潛力成為中國「文化出海」的首選黃金節點。憑藉中西薈萃的獨特底蘊、成熟的知識產權保護制度，以及高度國際化的傳媒生態，香港具備將東方美學轉譯為全球語言的橋樑作用，是中華文化走向世界的最佳「放大器」。