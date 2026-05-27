航空樞紐靠民營推動 港珠澳大橋點到點接駁

香港機場第二個客運大樓正式啟用，這不單是一項基建擴容的硬件升級，更是在國家十五五規劃下，配合國家發展的行動。香港航空業舉世聞名，關鍵在於民營航空公司靈活變通、勇於創新，配合內地網購及高端物流的蓬勃需求，形成了獨特競爭優勢。除了硬件升級，軟件配套仍須改善，特別是在港珠澳大橋的跨境點到點交通接駁，若能拆牆鬆綁，開通跨境的士和網約車，香港機場的客源腹地將可擴展至大灣區。 新啟用的二號客運大樓設施先進，每年最多可處理3,000萬人次客流量，連同一號大樓的7,000萬人次，合共每年可處理高達1億人次旅客。未來更可提升至5,000萬人次，為機場大都會及第三條跑道系統全面運作後的需求預留彈性。當然，新大樓啟用初期難免有磨合期，特別是現階段客運廊尚未同步開放，旅客辦理離境手續後仍須乘搭捷運返回一號大樓登機，市民出發前宜多留意實時資訊。

過去幾個五年規劃，國家一直將香港定位為國際航運樞紐，香港機場正是這個定位的核心載體。第三條跑道以及港珠澳大橋，也在這宏觀戰略視野下排除萬難落實。三跑系統設計目標年處理旅客1.2億人次、貨物1,000萬噸，整體運力增幅約50%。這些硬件投資，為香港機場應對未來數十年的增長奠定堅實基礎。 硬件到位，但軟件配套仍受制於一國兩制下的制度局限。最明顯例子是港珠澳大橋的點到點跨境交通服務至今仍未能突破。大橋全長55公里，耗資高達1,400億港元興建，是國家級重大基建。根據2008年的工程可行性研究報告，大橋遠期預測車流量約為每日33,000至42,000架次。但現時雙向日均車流量仍遠低於預測水平。當局應盡快研究在關口點和機場客運大樓設置跨境的士站和網約車上落點，方便旅客往返大灣區。這樣不單方便攜帶行李的國際航班旅客，更可讓機場周邊的娛樂、餐飲、展覽和演唱會等活動能輻射整個大灣區。乘搭國際航班的乘客消費能力普遍較高，對點到點接駁需求也極殷切，長遠更應容許跨境網約車直接接駁大灣區各城市，做到無縫出行。

香港航空業能夠長期名列世界前茅，靠的不是國營航空公司，而是民營力量的靈活拼搏。國泰航空在AirlineRatings公布的2026年全球最佳航空公司排行榜中，由去年第四位躍升至第二位，旗下將會進駐第二客運大樓的香港快運，更首度獲評為全球最佳低成本航空公司。國泰經歷疫情重創後，2025年全年盈利仍達108.3億元，按年增長10%，逆境中迅速恢復並錄得盈利增長，充分體現民營企業的抗逆力和市場觸覺。未來特區政府應推出更多政策措施支持民營力量發展，鞏固香港航空實力。

港珠澳大橋在規劃階段曾有過雙Y方案構思，即大橋兩端分別連接香港、深圳和珠海、澳門，但最終改為不接駁深圳的單Y方案。硬件布局難以改變，但軟件服務卻仍有廣闊的拆牆鬆綁空間，開通跨境的士和網約車的點到點服務，正是善用現有基建的務實之舉。