大澳楊侯古廟：活的古蹟

還有兩個多星期便是端午節，在大澳，每年都會舉行延續逾百年的龍舟遊涌。從大澳歷史最悠久的法定古蹟楊侯古廟接神出發，傳統漁業行會成員和居民沿岸參與，使古廟與社群保持連結，延續相關習俗，成為「活的古蹟」。 位於大澳寶珠潭的楊侯古廟，不單歷史最悠久，文物收藏也非常豐富，在2017年被列為法定古蹟；遊涌則於2011年被列入第三批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。「遊涌」意指請出大澳四座廟宇的神明，沿棚屋之間的水道巡遊，為社區超渡孤魂野鬼和祈福。按傳統，每年端午節前，大澳三個傳統漁業行會「扒艇行」、「鮮魚行」和「合心堂」的龍舟，會先到楊侯古廟「接神」，其後逐一到新村天后古廟(二級歷史建築)、關帝古廟(二級歷史建築)和洪聖廟請出神像，帶回各自行會內供奉。端午節早上，行會成員會把神像放上神艇，由前方龍舟牽引巡遊大澳水道，沿途燒衣化幽；龍舟經過水道兩旁的棚屋時，居民焚香拜祭。遊涌結束後，神像會被送回原廟，三艘龍舟則會送回楊侯古廟旁俗稱「龍藪」的地方存放。

為迎接丙午馬年的龍舟遊涌，三個行會獲得香港賽馬會慈善信託基金資助，新造三艘龍舟，於5月17日在楊侯古廟前舉行開光儀式。行會代表在儀式上向侯王爺稟告新舟事宜，儀式最後以向神明敬禮作結。

楊侯古廟是為紀念南宋名將楊亮節而建，相傳他保護帝昰及衛王(後來的宋帝昺)南逃，逃難期間雖身染重病，仍英勇抗敵，最後不幸病歿。古廟除供奉侯王外，也供奉北帝、關帝及洪聖。 大澳位處珠江口東岸，是連接澳門、萬山群島及珠江三角洲等地區的樞紐，清朝時已是貿易中心，也是海上戰略據點。楊侯古廟建成後，除大澳漁民和漁商外，鄰近地區的商人以及沿岸清兵也會到古廟參拜。廟內一塊刻於光緒七年(1881年)的「福蔭重光」牌匾，便是由清朝的香山協左營千總所獻贈。

廟內的古物，以一口刻有康熙三十八年(1699年)，由佛山萬名爐鑄造的鐵鐘歷史最為悠久，可見廟宇建於1699年或以前，已有三百多年歷史。此外，大殿內有多組珍貴的錫鉛合金製的文物，包括鑄於咸豐十年(1860年)的五供(擺放於神檯上一套五件的祭祀器皿)、一對光緒三年(1877年)刻鑄的對聯和鑄於光緒七年(1881年)的牌匾等，在香港殊為罕見。古時「錫」與「賜」音義相通，代表賞賜或給予，以錫金屬製作對聯及牌匾獻予神祇，寓意祈求神明賜福，同時也反映當時大澳居民頗為富裕。

楊侯古廟錫鉛合金製的文物下款有「陳村聯興造」字樣。資料顯示，順德陳村在明清時期是嶺南水陸交通樞紐與商貿重鎮，與佛山、石龍和江門並稱為「廣東四大名鎮」，手工業發達，設有眾多鑄鐵、打錫、冶金和製造祭器的民間作坊。

楊侯古廟主體建築和兩側偏殿以青磚、麻石及木材砌築而成。主體建築佈局為兩進三開間，兩進之間的天井建有香亭。前進屋脊和天井兩側的女兒牆均飾以石灣陶塑，造工精巧，藝術價值極高；前進正脊的陶塑取材自宋太祖趙匡胤「黃袍加身」的故事，是石灣陶塑名店巧如璋於光緒十四年(1888年)的作品；天井兩側女兒牆的陶塑則是新怡璋的作品，以《封神榜》及傳統戲曲《棋盤會》故事為題材。

今年的端午節假期，大家不妨到大澳楊侯古廟走走，體會這座「活的古蹟」如何連結社群、信仰與傳統。 作者為文物保育專員梁子琪