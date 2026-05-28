最近一趟澳門之行，最令人驚喜的並非當地美食，而是在街上發現了新設的「室外吸煙點」。筆者並非煙民，但尤其欣賞這項能夠解決「火車頭」二手煙困擾的新措施。除澳門外，台灣近期亦試行類似做法，在旺區劃設禁煙區與指定吸煙點，大幅減少二手煙影響；非煙民清楚知道「哪裡會有煙」，可以繞道而行；煙民也明白「哪裡可以吸煙」，從而避免影響他人。這項政策既務實，也展現了同理心，煙民普遍願意配合，執行成本亦相對低廉。

相比之下，香港的控煙政策似乎走向另一種邏輯：認定吸煙就是不可妥協之惡，企圖以高稅率逼使需求消失。結果私煙橫行，全靠海關奮力掃蕩，才勉強頂住局面。正當私煙情況稍有改善，當局最近又打算「抄考」澳洲做法，推行全球最嚴格的包裝限制，從煙盒外觀、尺寸到內部煙紙物料都納入規管，勢將導致大量合法產品被迫下架。