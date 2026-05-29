男人最高智慧的體現，莫過於是他娶了一個怎樣的老婆。你的老婆如何，你的日子/樣子也必如何。活了半輩子，我真心認為女人對男人的影響比男人對女人的影響大得多，尤其是兩公婆的關係。
老媽說陳叔叔比我老爸大3歲，我爸今年88，陳叔叔已經是91了！本來都就是一個老人的模樣，但是不得不承認，他看上去好蒼老，起碼比起我爸更蒼老。
90歲，可以不老嗎？你問。
99歲當然是老，但是我爸老得來，cute cute的、肥肥白白、皮膚還是白裡透紅的，最難得的是他已經88，見盡了人世間的滄海桑田，但他笑起來還有種「天真可愛」樣子。相反，陳叔叔就不成了，他好瘦、有點乾，任何時候都是眉頭深鎖。
兩人經歷當然不同，上一代都是捱出來的，假設生活一樣的折騰，那最大分別，我認為是娶了不一樣的老婆。我老媽由年輕到現在78歲了，惡是有點惡，家中上至老爸下至所養的小動物，無不怕她。但是她又是照顧家庭上上下下最細心的一位。老爸生活每一個細節，她都照顧得非常周到，也是他生意的好幫手。我們是上海人，在香港，上海圈子做廠的都知道，得罪張先生可以，但千萬不可以得罪張太。所以老爸未退休前，公司或家中的醜角都由老媽來做，總之任何搞不掂的事件都交給我媽。這個上海女人是厲害的，她連跟黑社會講數都試過，是一個狠角色。
所以我爸八十幾歲人，在他臉上看不到憂愁，因為我媽都給他打點好了。我爸年輕時雖然捱得辛苦，但心裡很健康，所有困難都有人心甘情願跟他分擔，兩脇插刀。
相反，男人對女人的影響就好有限。
我覺得對男人，只要你令他食好、住好、著好，基本他就會好聽話。我爸年輕時除了搵錢，所有的決定都是由媽說了算。我媽由家中的總經理，升到CEO，再升為董事長，她的決定，就是家中法律，不可動搖。久而久之，沒有人再問老爸的意見，因為老媽代表了他。
老媽老是說老爸不夠聰明，其實我說他最聰明，娶一個又忠心又聰明又肯做又勤力的老婆。所以他不介意讓權，一切由老婆代勞，老婆開心，他不是更快樂嗎？聰明仔！