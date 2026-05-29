男人最高智慧的體現，莫過於是他娶了一個怎樣的老婆。你的老婆如何，你的日子/樣子也必如何。活了半輩子，我真心認為女人對男人的影響比男人對女人的影響大得多，尤其是兩公婆的關係。

老媽說陳叔叔比我老爸大3歲，我爸今年88，陳叔叔已經是91了！本來都就是一個老人的模樣，但是不得不承認，他看上去好蒼老，起碼比起我爸更蒼老。

90歲，可以不老嗎？你問。

99歲當然是老，但是我爸老得來，cute cute的、肥肥白白、皮膚還是白裡透紅的，最難得的是他已經88，見盡了人世間的滄海桑田，但他笑起來還有種「天真可愛」樣子。相反，陳叔叔就不成了，他好瘦、有點乾，任何時候都是眉頭深鎖。