Türkiye 土耳其

土耳其，對我來說一直是地圖上的一抹顏色。原來，不只是東西方的交界：羅馬、拜占庭、奧斯曼，輪流在這片土地上蓋城、築牆、建神殿，各自留下不同年代的家具與味道。真正踏足伊斯坦堡，才知道「交界」不是口號，而是轉角看到的歷史。藍色清真寺抬頭是穹頂與六條尖塔，腳下卻是由拜占庭承接而來的石板路；在同一個天際線裡，靜靜地把彼此寫進自己的風景裡。

以弗所，是另一種震撼。午後的陽光照在羅馬式圖書館的殘牆上，石柱早已失去了屋頂只剩下線條。導遊指著一根刻有兩條蛇盤繞的石柱說，那是古時醫神阿斯克勒庇俄斯的杖，象徵治癒與重生，是醫療的標記，今天我們在醫院牆上看見的標誌，其實早在這裡出現。最令我驚艷的是卡帕多奇亞，清晨4時已被叫醒，山谷還漆黑一片，等到第一個火焰點燃，氣球一個一個膨脹起來。太陽從地平線後爬出來，整個天空變成橙色，坐熱氣球升空絕對值得！但讓心一沉的是地底，那些由火山灰堆和被風雕刻而成的怪石，藏著幾世紀前基督徒的生活痕跡。為了躲避迫害，他們鑿開岩壁，住進山洞，把小小的空間變成教堂。忽然覺得信仰這回事，與其說是宗教，不如說是人類不肯妥協的固執。