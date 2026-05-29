海兒究竟是初出道歌手，還是資深綜藝評判呢？
海兒出道是香港樂壇近期一種新出道方法，新人可以不用靠參加歌唱比賽、被唱片公司挑選、或者推出新歌來營造歌手形象及逐步建立曲風。
甚至是排舞練歌、出show都是成名後才做的事情，而且就算沒有自己的單曲，她也可以靠唱pop song或classic來作現場表演。據講，她的出場費絕不下於時下的紅歌星，我就叫這為「海兒現象」吧！推廣海兒的手法，有異於演藝圈內傳統一套，值得學習市場推廣者研究了解。
海兒能成為歌唱比賽評判，具有一定說服力，因為同席上其他評判，又有多少人具有她的亮麗藝術履歷呢？海兒在香港演藝學院及倫敦皇家音樂學院深造過，在《中年好聲音》中擔任常駐評判，在一眾評判中，她往往又是最年輕的一位，年輕而專業的形象本已非常討好。加上標致樣貌及得體談吐，結果就是贏得觀眾緣、迅速提升知名度及順利「入屋」。要知道一個藝人能夠被觀眾接受「入屋」，是相當困難的，無論實力多高，若果欠缺運氣或時機不對，也是枉然。而且海兒這種「高品位」知名度的含金量，也非一般歌手能及的。
在國際樂壇，可以找到類似「實力底子加上個人定位先行」的成功範例不多。美國歌手Alicia Keys值得借鑑。出生於1981年的美國紐約，她從小展現了鋼琴才華和創作潛力，15歲便被唱片公司相中，但她最終在2001年才憑藉首張專輯《Songs in A Minor》一舉成名。
Alicia Keys(AK)顛覆了美式風格的R&B傳統。她把老美Hip-Hop加在歐洲古典樂章中，自成一派。藝術創新從來是一種成就，故不少樂評都對AK好評，加上這位女歌手外形討好，具有個人魅力和獨有人設。在樂壇能有一席之地完全是可以想像的。
回到「海兒現象」，她的成功在於將「專業權威」和「觀眾緣」這兩個在樂壇得來不易的特質融為一體，自然而然變成一條成功的方程式。
我不知是否有幕後高人指點，但她選擇在綜藝平台、儼如專家的身份出道，無疑是成績十級跳的原因之一。
對於樂壇，這也是一個啟示：新生代音樂人未必需要遵循「先發歌、在YouTube & IG衝流量、出show做人設」的舊模式。相反，若能先建立穩固人設，如有才華、性格獨特、型格曲風者，都可以累積fans，成為pop star。
海兒的出道模式正好印證了「突破框架」的重要性。
註：或者有人會說，以前很多歌手都是藝人出身，即所謂「演而優則唱」，但其實藝人要在演藝方面做出成就起碼也要數年吧，這跟「海兒現象」是有分別的。