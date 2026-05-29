海兒究竟是初出道歌手，還是資深綜藝評判呢？

海兒出道是香港樂壇近期一種新出道方法，新人可以不用靠參加歌唱比賽、被唱片公司挑選、或者推出新歌來營造歌手形象及逐步建立曲風。

甚至是排舞練歌、出show都是成名後才做的事情，而且就算沒有自己的單曲，她也可以靠唱pop song或classic來作現場表演。據講，她的出場費絕不下於時下的紅歌星，我就叫這為「海兒現象」吧！推廣海兒的手法，有異於演藝圈內傳統一套，值得學習市場推廣者研究了解。

海兒能成為歌唱比賽評判，具有一定說服力，因為同席上其他評判，又有多少人具有她的亮麗藝術履歷呢？海兒在香港演藝學院及倫敦皇家音樂學院深造過，在《中年好聲音》中擔任常駐評判，在一眾評判中，她往往又是最年輕的一位，年輕而專業的形象本已非常討好。加上標致樣貌及得體談吐，結果就是贏得觀眾緣、迅速提升知名度及順利「入屋」。要知道一個藝人能夠被觀眾接受「入屋」，是相當困難的，無論實力多高，若果欠缺運氣或時機不對，也是枉然。而且海兒這種「高品位」知名度的含金量，也非一般歌手能及的。