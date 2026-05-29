在商業世界裡，市場營銷簡直就是魔法般的存在。它可以令平平無奇的東西賣個滿堂紅；令原本只買一件貨物的顧客，不自覺拖着一篋產品走；它可以提升個人知名度、增加投資者興趣、甚至幫助一個城市的經濟。營銷的方法一直在變，但營銷的理念從來未改：創造價值、滿足需求。
與全城街馬CEO梁百行結緣於廣告營銷行業，想不到多年後大家都把學會的賺錢式營銷，應用到社會創新上。事實上，沒有人說過近代發明的商業理論與生態，只能用來協助資本家創造財富。營銷大師Philip Kotler於2010年，提出以人為本的Marketing 3.0概念，旨在從「滿足顧客需求」提升至「引發心靈共鳴」。強調品牌不再只是販售商品，而是具備社會責任與人文關懷，與重視價值觀的現代消費者建立深層連結。講金定講心？Why not both？
由香港廣告客戶協會主辦的第三屆「HK2A ESG企劃推廣大獎」頒獎典禮剛落幕，其用意與Kotler不謀而合，簡單來說，就是寄望下一代能想想營銷如何可以在改變市場與改變世界中取得平衡。因着與香港廣告商會(HK4As)的合作，冠軍隊伍將代表香港，出戰法國康城的Cannes Young Lions Award。奇妙的是，今屆的雙冠軍竟然正是《全城街馬》及SVhk的《創‧女程》團隊。
梁百行與我除了為年青團隊感到驕傲，亦借此寄望未來的Marketer，都同時掌握時代的觸覺、社會的需要，以及一份創造改變的善良。有態度，產品就會提升為品牌，影響一代人的想法；有「心」度，營銷就成為實踐理想與使命的過程。