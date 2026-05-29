在商業世界裡，市場營銷簡直就是魔法般的存在。它可以令平平無奇的東西賣個滿堂紅；令原本只買一件貨物的顧客，不自覺拖着一篋產品走；它可以提升個人知名度、增加投資者興趣、甚至幫助一個城市的經濟。營銷的方法一直在變，但營銷的理念從來未改：創造價值、滿足需求。

與全城街馬CEO梁百行結緣於廣告營銷行業，想不到多年後大家都把學會的賺錢式營銷，應用到社會創新上。事實上，沒有人說過近代發明的商業理論與生態，只能用來協助資本家創造財富。營銷大師Philip Kotler於2010年，提出以人為本的Marketing 3.0概念，旨在從「滿足顧客需求」提升至「引發心靈共鳴」。強調品牌不再只是販售商品，而是具備社會責任與人文關懷，與重視價值觀的現代消費者建立深層連結。講金定講心？Why not both？