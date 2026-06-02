構建「幸福北都」 家庭安居樂業

北部都會區是香港未來發展的重中之重，預計可容納250萬人，並新增50萬個住宅及就業職位。筆者一直十分關注北都的規劃，希望這裡不僅能增加人均居住面積，更能成為真正宜居、適合家庭生活的「幸福北都」。
根據最新人口推算，2046年香港人口將達819萬，其中長者佔36%，勞動人口持續減少。筆者認為，北部都會區正是扭轉「蝸居」情況、支援生育和釋放勞動力的關鍵所在。幸福北都的打造，不能只注重面積大小，更宜以人為本，做好育兒、護老和跨代共融配套，讓居民生活得更安心、更有幸福感。
筆者在立法會建議政府善用2026年人口普查的數據，精準規劃北都的各項設施。大幅提升幼兒中心的規劃比率，並推行多軌並行的支援措施，例如在新建小學附設課後託管服務，以及擴充鄰里支援幼兒照顧計劃，幫助雙職家庭解決託兒需要。
同時，可提前部署護老設施，並善用社區客廳作為弘揚家教家風的基地。社區客廳可設置長者暫託角及健康監測設備，為護老者提供更多支援和休息空間；定期舉辦親職講座、家庭和諧工作坊、跨代共融活動及好家風分享會，讓不同世代的家庭成員有更多機會互相交流和關懷，進一步促進家庭凝聚力和和諧氛圍。
此外，筆者認為各新發展區亦須預留充足空間，興建休憩用地、運動場、圖書館等共享設施，例如圖書館增設玩具圖書館及長者閱讀區，運動場旁設長者健體園地，讓老中青幼不同年齡的居民都能各得其所，享受共融生活。
構建宜居幸福北都，不只是增加平方呎，更是讓家長安心工作、孩子健康成長、長者安享晚年、家庭幸福和諧的美好願景。筆者會繼續在立法會積極跟進相關工作，爭取把幸福北都的藍圖一一落實，為廣大市民創造更宜居、更溫暖的環境。