構建「幸福北都」 家庭安居樂業

北部都會區是香港未來發展的重中之重，預計可容納250萬人，並新增50萬個住宅及就業職位。筆者一直十分關注北都的規劃，希望這裡不僅能增加人均居住面積，更能成為真正宜居、適合家庭生活的「幸福北都」。

根據最新人口推算，2046年香港人口將達819萬，其中長者佔36%，勞動人口持續減少。筆者認為，北部都會區正是扭轉「蝸居」情況、支援生育和釋放勞動力的關鍵所在。幸福北都的打造，不能只注重面積大小，更宜以人為本，做好育兒、護老和跨代共融配套，讓居民生活得更安心、更有幸福感。