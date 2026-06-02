綠債首發超購10倍 再證香港金融中心實力

上個星期，國家財政部代表中央政府在香港成功發行60億元人民幣綠色主權債券。這是中央政府首次在港發行人民幣綠色主權債券，其中3年期30億元人民幣，發行利率為1.42％；5年期30億元人民幣，發行利率為1.56%。最矚目的，並非這組數字本身，而是市場的反應，總認購金額高達624億元人民幣。整體認購倍數達10.4倍，其中5年期認購倍數更高達11倍。在全球金融市場波動未止之際，國家綠債在港首發即獲如此熱烈追捧，既向國際社會傳遞了對中國經濟及主權信用的高度信任，亦再次印證香港作為國際金融中心的深厚底氣，及無可替代的橋樑角色。

在香港首發國家主權綠色債的意義，絕不止於綠債本身。事實上，香港已連續8年位居亞洲綠色債券發行額首位，是亞洲領先的綠色金融中心，市場份額達四成。今次在港發債，既是對香港綠色金融市場的充分肯定，亦為未來更多綠色融資在港落地開闢了新的路徑。債券募集資金所得，將全部用於中央財政預算中的合格綠色支出，此舉成功將國際資本引導至內地綠色低碳項目，既助力推動國家的綠色轉型戰略，亦讓全球投資者分享中國可持續發展的紅利。在過程中，香港擔當的既是超級聯繫人，更是超級增值人。

從人民幣國際化的層面看，今次發行人民幣綠債的意義更是不言而喻，亦反映國際金融市場對人民幣資產的需求。現實是，香港目前處理全球約75%的離岸人民幣支付結算，人民幣資金池規模接近1.2萬億元，穩居全球最大離岸人民幣業務樞紐地位。然而，離岸人民幣債券市場長期以來缺乏一條完整、具代表性的收益率曲線。這制約了人民幣定價權的確立。財政司長陳茂波指出，這次綠色主權債券的首發，將進一步完善香港離岸人民幣債券的收益率曲線，為國際資金提供新的投資標杆，吸引更多跨境人民幣融資和交易在港進行。換句話說，此次發行不只是一次成功的融資操作，更是在離岸人民幣市場建設上邁出關鍵的一步，令香港在推動人民幣國際化上打好堅實基礎。

此外，今次發行的投資者結構亦同樣值得關注。從地域分布來看，亞太地區與非亞太地區投資者比例為80%、20％；從機構屬性劃分，銀行機構佔47%，主權及超主權機構佔31%，基金資管及保險類型投資者佔20%，當中專注綠色可持續領域的專業投資者更佔35%。由此說明，綠色和可持續類投資者以已不再將這類資產視為邊緣選擇，而是以獨立的定價邏輯和配置策略積極參與，顯示愈來愈來多的專業綠色投資機構，開始注視人民幣綠色資產，對香港在這方面的發展肯定有利。

然而，一次成功的發行只是開始。有市場分析指出，現階段海外資金認購熱潮高漲，但若想長期留住全球綠色資本投資於人民幣綠色資產上，單靠債券遠遠不夠。行業需要進一步優化基礎設施，強化公開透明的環境效益披露制度，完善第三方獨立核查機制，才能打消海外投資者的潛在顧慮。香港在綠色金融領域開了個好頭，往後要長遠有好發展，就必須靠金融監管機構和業界繼續保持好表現。 國家「十五五」規劃已明確提出推進人民幣國際化、拓展人民幣在國際貿易和投資中的使用，並完善綠色金融體系。透過今次國家綠色人民幣主權債的發行，香港已成為連接內地與國際市場的重要橋樑，我們既要珍惜國家給予的每一次支持與機遇，更要主動有為，持續提升金融基建水平，拓展新興市場空間，發揮香港作為國際金融中心的重要功能。