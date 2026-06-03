周末天氣悶熱，讓人只想來一口冰凍飲料。打開一罐可樂，「嘶」的一聲，瞬間帶來清涼—— 但很少人會想到，這種看似熟悉的生產線，正變得更「綠」。

上周，太古可口可樂在短短24小時，先後為昆山與廣州兩座新廠揭幕。筆者有幸到訪廣州新廠，發現它與大眾對工業高耗能的既定印象大相逕庭——這裡更像一個運作精密的系統，把「綠色」變成生產過程中的基本元素。

過去在生產過程中被排走的餘熱，如今會被回收再用，轉化為清潔與運作所需的熱水；屋頂鋪設的太陽能板，將陽光轉化為穩定能源；連照明系統，也會按人流與時段自動調節。這些細節看似微不足道，卻一點一滴減少浪費。