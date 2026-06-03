周末天氣悶熱，讓人只想來一口冰凍飲料。打開一罐可樂，「嘶」的一聲，瞬間帶來清涼—— 但很少人會想到，這種看似熟悉的生產線，正變得更「綠」。
上周，太古可口可樂在短短24小時，先後為昆山與廣州兩座新廠揭幕。筆者有幸到訪廣州新廠，發現它與大眾對工業高耗能的既定印象大相逕庭——這裡更像一個運作精密的系統，把「綠色」變成生產過程中的基本元素。
過去在生產過程中被排走的餘熱，如今會被回收再用，轉化為清潔與運作所需的熱水；屋頂鋪設的太陽能板，將陽光轉化為穩定能源；連照明系統，也會按人流與時段自動調節。這些細節看似微不足道，卻一點一滴減少浪費。
水的使用方式亦更為聰明。雨水被收集後用於綠化與清潔；部分用水經處理後循環再用，令整個廠區彷彿形成一個小型生態系統。對一個以水為核心原料的裝瓶廠而言，這不慬是實際，也表現了長遠目光。更值得留意的是，效率與環保在這裡不再是取捨。透過智能系統調度，生產節奏更精準，能源使用更具效率；立體倉庫向上發展，在有限土地中創造更大容量， 同時減少資源消耗。科技的進步，讓生產變得更有效率、更「綠色」。
或許下一次在炎夏中喝下一口冰凍可樂時，你會想起，這份清涼背後，不只是味道，而是一套更懂「節能」的生產方式。