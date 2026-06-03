近來筆者把日本戰國歷史之旅升級，嘗試更深度地巡遊日本的城堡和戰場，最重要的契機是近來買到手的幾本書。 第一本是《完全保存版 日本の城 1055》，它網羅了全日本由彌生時代到近代的1,055個城，絕非「日本100名城」與「續日本100名城」可比。最重要的是，它完全網羅了日本全國都道府縣的城的資料和地圖，我可以在其地圖上找到每一個城，以及如何乘搭公共交通或駕車前往，在哪裏可以停車，令我可以無後顧之憂地登城，可謂巡遊日本的城的必備書籍。

第二本是日本老牌自助旅行指南「地球の歩き方」系列之下的全新系列「歷史時代系列」中的《戦国》。筆者也想不到這個老牌旅行書系列，竟然有勇氣將日本全國與戰國有關的旅遊資料輯成一冊，每個都府縣的城堡、古戰場、史跡和展示設施也一應俱全，甚至連手信和特產也照顧到，十分貼心。這個新系列的第二本書竟挑選了哈布斯堡帝國(Habsburg Empire)作題材，令筆者也很想一看究竟。 第三本是《オールカラー徹底図解 城の攻め方・つくり方》。這一本更深入地剖析一個城是怎樣建、為甚麼這樣建、如何攻城和守城，書籍搜羅了大量城的繩張圖(設計圖)和復原圖像，讓人們在遺跡中也可了解到本來的設計和構想，看過後從此參觀城堡便不再是走馬看花。

這本書讓筆者重新了解到，為何德川家康在關ヶ原之戰勝利後，足足等了14年才進攻大阪城，因為大阪城就是個難攻不落的堅城，撇開豐臣家的豐厚財力不說，不以政治手段填平城堡的護城河，以及用西洋大炮直接轟它，根本是沒可能攻陷的。 這本書也提到戰國時代的三大築城名人為馬場信春、加藤清正和藤堂高虎，今後須多考察他們所建的城才行。不過在這之前，筆者先要找到如何在一個人考察山城的時候，避免受到熊襲擊的辦法。