機管局宜審慎行事 接管項目宜緩不宜急

近期市場的目光聚焦於機管局傳聞可能接管的11 SKIES項目。這個位於機場商圈的巨型商場，因為經營遇困而引發政府可能介入的討論。作為一個由私人發展商投資建設的項目，為甚麼需要機管局出手接管？這是否合理？尤其當涉及200億港元的資產評估時，公帑用途和公共利益的保護更成為討論焦點。機管局介入與否，以及是否能達到透明公正的交易，並保障納稅人的利益，已成為近期社會的重大話題。 從消息中可以看到，11 SKIES涉及的零售及餐飲面積多達266萬平方呎，占總樓面面積的七成。該項目的總投資額高達200億港元，但隨著市場條件轉變，經營困難逐漸顯現。這不僅反映了項目本身的商業風險，也揭示PPP模式在香港運作中的結構性缺陷，即當項目順利運行時，私人企業可集中獲益；而在危機出現時，損失卻可能轉嫁到政府或公營機構的頭上。這次如果機管局按接近原始造價的價格接手，實質上就是用公帑為私人企業的失敗買單，這樣的安排是否合理需要爭議。

一直以來，涉及公私合作的基建或土地相關項目，其初衷在於共享風險與回報。然而，這一目標在現實中往往難以實現。當僅用公帑支撐私人投資時，利潤分配與虧損擔當的失衡問題便浮現出來，隨之引發的另外一個關鍵是估值是否合規且合理。如果機管局介入時的估值偏高，意味著納稅人可能間接為商業決策失誤支付了過多的成本。因而，針對這類大型接管交易，必須有清晰的估值機制作為基礎。 為避免資源流失，應要求機構委託多家國際認可的獨立估值專家對項目進行詳細評估，並綜合計算資產的現值、預期收益及重置成本。評估結果不僅要提交立法會審查，也應公開予社會解讀，特別是解釋估值方法和參考，例如當市場前景未達預期時，價值縮水的幅度是否已充分考慮。如果估值過高，公帑的使用是否能夠被正當化？缺乏基於透明程序的交易，將引發對交易合理性和預算責任的廣泛質疑。

在制度層面，類似情況下，建立利潤共享與風險平衡機制也是必須的。如果私人發展商在享受由政府提供的土地優惠或基建補貼後，項目過程中仍然遭遇經濟困境，那麼是否可在將來按比例收回利潤或其他補貼措施來抵消公營機構所分擔的額外成本，這種處理會更加公平合理。所有涉及公帑支持的項目，應有明確條款來清楚界定風險與回報的分配。 同時，立法會作為公共政策的監察機構，其角色至關重要。在這次11 SKIES可能出現被接管事件中，必須提高對交易過程的監察力度，從資產評估到協議達成，再到風險評估及財務預算，所有環節均需透明化。尤其對納稅人來說，每一筆公共資金的用途都與其切身利益相關。若機管局出現資本流失或項目管理不善，將會對公信力造成重大打擊，因此立法會必須積極行使職能，協助交易透明度的提升。

從另一層面分析，機管局的介入可能會加劇公營機構扮演「最後托市者」的不良趨勢。公共資源支撐私人項目的頻次愈高，將會削弱市場對風險的敏感性，甚至引發企業依賴政府接管的錯誤激勵，形成「道德風險」。這樣的安排不僅扭曲了資本的分配效率，還會成為財政負擔的隱患。在這種背景下，應以更清晰的風險分攤原則設計契約，杜絕出現私營企業在盈利時集中受益而在虧損時轉嫁責任的現象。 最後需要指出的是，11 SKIES的個案不僅僅是一宗具爭議性的收購，而更是香港公私合作基建項目管理模式全面檢討的契機。未來的政策設計需著重加強透明度、公眾參與及監察力度，並建立明確的利潤共享和風險對等原則。公共機構介入私人項目雖然不可避免，但其介入的前提必須經過嚴格設計並符合理性結算方法，避免陷入無限制地用公琑「托底」的怪圈。

此次11 SKIES的事件，不僅影響項目的命運，也將成為香港未來基建與土地發展風險分擔的參考案例。只有在透明、公正及負責任的前提下處理，才能平衡公共利益與項目需求，並為此類公共資源分配樹立正面榜樣。