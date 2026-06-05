隨侯之珠與荷魯斯之眼

在文物探知館的特展《漢風泱泱》，有一件來自新疆的文物頗為特別。這是2001年出土於和田洛浦山普拉的蜻蜓眼琉璃珠，這顆眼珠材質為納鈣玻璃，源於地中海、西亞，與中國製作的鉛鋇玻璃不同，應是經絲綢之路來到了漢朝的地域。
作為一種舶來裝飾品，蜻蜓眼玻璃珠在春秋晚期至戰國中期的古墓中常有發現。形制為單色玻璃珠母體上，通過鑲嵌、塗繪等方式，構成一層或多層類似眼睛的同心圓圖案。因其形似蜻蜓的複眼，故得此名。當中以湖北曾侯乙墓出土的173顆蜻蜓眼玻璃珠最負盛名，很有可能就是傳說中「春秋二寶」之一，與「和氏壁」齊名的「隨侯之珠」。
最早的蜻蜓眼實物可追溯至古埃及的第十八王朝，距今已有3,500年左右。在這個最輝煌鼎盛的古埃及新王國時期，最重要的護身符莫過於「荷魯斯之眼」了。荷魯斯之眼是法老的守護神荷魯斯的標誌性符號。相傳荷魯斯為父親奧西里裏斯複仇，與叔叔混沌之神塞特激戰中左眼被損毀，後經智慧之神圖特治癒重獲光明；荷魯斯將這隻復原的眼睛獻給冥界的父親，助力其靈魂重生。自此，荷魯斯之眼成為守護、治愈、重生與王權的象徵。
荷魯斯之眼既是生者和木乃伊佩戴的護身符，也是神聖的祭品和具有神奇療效的藥膏。作為護身符的一個變種蜻蜓眼式玻璃珠出現之後，很快在北非、西亞以及南歐等地區廣泛流行。後經歐亞草原向東，通過絲綢之路貿易傳入中國，於春秋末戰國初傳入黃河中下游和長江流域。
有趣的時，中國與古埃及文明二者均將眼睛視為光明的象徵、邪惡的克星、靈魂的守護者，而蜻蜓眼就是連結這兩大文明的一個重要見證。