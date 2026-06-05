隨侯之珠與荷魯斯之眼

在文物探知館的特展《漢風泱泱》，有一件來自新疆的文物頗為特別。這是2001年出土於和田洛浦山普拉的蜻蜓眼琉璃珠，這顆眼珠材質為納鈣玻璃，源於地中海、西亞，與中國製作的鉛鋇玻璃不同，應是經絲綢之路來到了漢朝的地域。

作為一種舶來裝飾品，蜻蜓眼玻璃珠在春秋晚期至戰國中期的古墓中常有發現。形制為單色玻璃珠母體上，通過鑲嵌、塗繪等方式，構成一層或多層類似眼睛的同心圓圖案。因其形似蜻蜓的複眼，故得此名。當中以湖北曾侯乙墓出土的173顆蜻蜓眼玻璃珠最負盛名，很有可能就是傳說中「春秋二寶」之一，與「和氏壁」齊名的「隨侯之珠」。