這封公開信是寫給過去兩星期一直在群組支持我走過600多公里旅程的朋友。你們給我的每一個信息，我都翻看了一遍，每一條都是我能堅持下去的理由。想不到一個原來只是個人行為的挑戰，竟然有60位至親好友，願意加入群組為我打氣，這是何等豐厚的福氣。雖然文章刊登的一天，我才會到達西班牙的聖地牙哥德孔波斯特拉，但你們一直(多年來)「不放棄」，覺得已經「就是我最大勝利」，不管是否能到達終點。

對！這趟超馬旅程(Alpha Impact Run)，不是為了終點，而是起點。不是為了完成650公里的結局，而是開始85萬步的原因。在「跑回起點」的路途上，經歷解體、拆面、剪線、歸點、消失之心路歷程。遇上極度苦楚(晚上會因肌肉發痛而醒來)、突發狀況(熱浪帶來熱衰竭的後遺症)、補給不足(有幾天在缺水缺糧下走過)、計劃重整(當天行程要因應氣候與身體狀況而調節)、深度思考(每天最少10小時在路上獨自奔走)。