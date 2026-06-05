小時候，你是否曾為了讓紙飛機飛得更遠，一次又一次調整機翼？或是和玩伴玩捉迷藏時，屏住呼吸躲在角落，心跳聲大到怕被聽見？那時候沒有分數、沒有獎品，唯一的理由就是「好玩」。
長大後，我們卻不知不覺把學習和遊戲劃清界線，總覺得孩子的時間該用來換取更「務實」的能力。然而研究指出，自由遊戲在學習效果與長期記憶保留上，往往比死記硬背更具優勢。孩子在捉迷藏時學會等待、在積木倒塌後學會重來，以及在角色扮演中嘗試協商——這些平凡的時刻，都是他們為現實生活進行的有效預演。
遊戲更是心理健康的隱形守護者。UNICEF指出，經常與父母玩耍的孩子，較不容易出現焦慮、憂鬱等問題；遊戲中親子的笑聲會促使大腦釋放內啡肽，帶來好心情，有助孩子降低壓力水平。孩子亦可以在遊戲中扮演某些日常情節，例如用玩偶重現爭吵情況，有助他們嘗試理解及抒發複雜的情緒。給孩子遊戲的空間，就是給他們一個治癒心靈的情緒調色盤。
這個調色盤，需要我們共同捍衛。每年6月11日為國際遊戲日，今年「保護遊戲，保護童年」的主題，再次肯定遊戲並非奢侈品而是成長的必需品。UNICEF藉此號召政府、企業、學校與家庭，共同推廣親職教育、確保幼兒擁有遊戲式學習的機會，並提供安全共融的遊戲空間。UNICEF HK亦大力倡導，孩子每日至少應有一小時的「自由遊戲」時間，讓他們在不受拘束的玩樂中，自由地在小宇宙舒展。
如果每天一小時是日常的守護，今年12月13日再度回歸的UNICEF「HERO RUN—童您跑」，就是一場將快樂付諸實行的全城邀請。那一天，跑道上沒有標準答案，也沒有所謂的正確姿勢，而是我們願意為了幫助有需要的兒童而流汗、為了彼此的陪伴而駐足。誠邀您與孩子一起，在初冬的微風中，重新找回那份純粹，踏出屬於孩子的成長步伐。