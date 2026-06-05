小時候，你是否曾為了讓紙飛機飛得更遠，一次又一次調整機翼？或是和玩伴玩捉迷藏時，屏住呼吸躲在角落，心跳聲大到怕被聽見？那時候沒有分數、沒有獎品，唯一的理由就是「好玩」。

長大後，我們卻不知不覺把學習和遊戲劃清界線，總覺得孩子的時間該用來換取更「務實」的能力。然而研究指出，自由遊戲在學習效果與長期記憶保留上，往往比死記硬背更具優勢。孩子在捉迷藏時學會等待、在積木倒塌後學會重來，以及在角色扮演中嘗試協商——這些平凡的時刻，都是他們為現實生活進行的有效預演。