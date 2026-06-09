近日開始從不同的渠道，聽到有已移民英國的朋友子女，正考慮是否應該回流香港生活，有個別更已付諸行動，嘗試回港找工作。 現時，正式付諸行動的人雖然不多，但開始動心的人卻在增加，相信採取行動的人亦逐會增加，尤其是那些至今仍無法找到一份滿意工作的人。 利用BNO移民英國的港人，大部分是處於壯年的專業人士。他們原先在香港的職場表現不錯，下半生仍想有所作為。可是去到英國之後，卻發覺這個國家的大部分工作工資水平都不及香港。所以，即使能夠找到一份與香港接近的工作，收入亦很難超越之前在港那份工。

至於工作前景就更加大不如前。原因是英國的人均GDP本身就低過香港，加上GDP的增長比率亦不及本港，估計未來加薪與升職的機會亦很難高過留港的舊同事。 再者，英國的仇外情緒近期十分高漲，愈來愈多英國人都傾向把自己國家的不幸，歸咎在外來移民身上。移英港人自以為，他們與其他地方去英國的移民是不一樣的。他們是政治移民，而其他地方去的，大部分是經濟難民。他們是因為政治上與英國站在同一條陣線，才被英國政府邀請去當地生活的。而其他地方去的移民，大部分是貪圖經濟利益才去英國的。移英的香港人覺得，自己有錢，亦是人才，應該與別不同，應該受到歡迎。但現實卻是英國人連波蘭人也排斥，香港人就更加一看就知道是非我族類。如是令他們很難在職場獲得公平待遇。

近年，英國的排外情緒不但沒有改善，而且有日益嚴重的趨勢。他們在職場升職慢事小，最放心不下的，是子女在學校可能會受到欺凌。 以前，排外的主要是上了年紀的英國人；但近年在年輕人圈子，排外情緒亦在蔓延。原因是英國的經濟動力不足，年輕人很多都成了「尼特族」—— NEET (Not in Education, Employment or Training)。最近有報告指，這類「尼特青年」人數已破100萬，其中有六成從未打過工，很難再融入社會，成為迷失一代。 很多移英港人當初之所以痛下決心，是因為相信這樣做可為子女帶來更美好的前途。現在卻發現，英國不但經濟動力不足，而且體制也開始潰散，移民英國能否為子女帶來美好前途頓成疑問。