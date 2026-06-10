以色列每每火上加油 政權更替成和平契機

中東亂局發展至今，以色列的角色愈來愈像一個拒絕讓火焰熄滅的縱火者。美國總統特朗普當初點頭參與那場針對伊朗的斬首式轟炸，恐怕已經心生悔意，因為軍事行動觸發的連鎖反應遠超預期，霍爾木茲海峽被封鎖，全球能源供應鏈中斷，通脹飆升拖垮經濟。正當國際社會耗盡力氣促成停火、和平協議接近敲定之際，以色列再次發動轟炸。以色列內部政治正在裂解，提前大選極可能令內塔尼亞胡下台，政權更替說不定能為中東帶來一線和平契機。 近日以色列與伊朗再爆軍事衝突，表面是局勢升溫，實際上早種禍根。那一場斬首式轟炸從一開始就不是美國主導，而是以色列長期策劃，部署精確制導的麻雀導彈，當然最後一刻有特朗普同意提供準確情報位置才得以執行。行動當日看似乾淨俐落，實質是把美國、以色列和伊朗三國拖入了一場混合戰爭。更弔詭的是，戰爭愈往後推演，以色列愈不受美國控制。美方想收手，以色列卻持續在貝魯特等地發動針對性空襲，伊朗以導彈還擊，紅海與霍爾木茲海峽一帶航運屢遭脅迫，以色列的單邊行動儼然成為中東火藥庫最不穩定的引爆器。

國際社會對這場衝突的雙重標準令人側目。歐洲國家面對俄烏衝突，幾乎毫不猶豫推出嚴厲制裁，全球輿論鋪天蓋地譴責俄羅斯。但當以色列在加沙地帶進行近乎種族滅絕式的軍事行動，以及對其他國家發動連番轟炸，西方國家的譴責聲微弱，具體制裁行動無力。這種選擇性正義正侵蝕國際秩序，而且戰爭的傳導效應不會放過任何人，能源價格波動、運輸成本上漲、環球通脹高燒不退，全部直達歐美各國超市與加油站。繼續對以色列的過火行為保持沉默，等於任由一把火燒向自己後園。

以色列當局並非沒有察覺國際形象急速滑落。國際刑事法院的調查、聯合國多份嚴厲決議、多國召回大使，甚至美國內部也有愈來愈多聲音要求重新審視對以軍援。與此同時，以色列內部政治分裂到了臨界點。內塔尼亞胡不但要面對纏繞多年的貪污指控，更要應付因戰爭拖延而累積的民怨，以及極端正統派徵兵豁免爭議。上月，執政聯盟為免被動垮台，主動提出解散國會，將選舉提前至9月或10月。 民調顯示，內塔尼亞胡領導的右翼宗教聯盟只能取得50至53席，距離61席多數門檻尚有一段距離。相反，由前總理貝內特與拉皮德合組的團結聯盟氣勢如虹，貝內特在「最適合當總理」調查中甚至些微領先內塔尼亞胡。要注意的是，反對派在戰爭立場上與現政府並無根本分歧，同樣主張強硬回應伊朗威脅，同樣強調必須削弱哈馬斯與真主黨。分別在於外交策略，他們較願意與美國實質配合，希望爭取決定性成果而非無止境的零星戰爭。政權一旦更替，固然不會立刻鴿聲四起，但一個更願意外交斡旋、更懂見好就收的以色列政府，對和平的貢獻肯定遠大於當下這個屢屢失控放火的政權。