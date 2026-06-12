跟我同輩的——也就是差不多40歲上下的這群人，如果到今天都還沒認真思考過投資，天天只懂得在Threads上刷存在感、把自己浸淫在虛妄的網絡世界裡，又或是以為人生只要「狂食、狂玩、狂買」就可以無憂無慮到老…… 除非你一是非常賺錢，一是投胎投得夠好、有父蔭母蔭，單靠儲蓄都夠你捱下半生；否則二、三十年後，當你踏入退休那一刻，你的生活水平就要開始「懸崖式降級」。退休頭10年你可能還未有知覺，等到連強積金都用得七七八八的時候，你就會知死，然後……就真的只能等死。

很多人聽到這裡，心就急了，很想盡快發達。最好明天發達、今天發達，甚至下一秒就發達。我想說：想靠捷徑致富，極難。全香港一年大概有150期六合彩，每期頭獎當作有1,000萬，一年也只夠150個人不愁退休。更何況，中獎的人還不限於你這個年紀。此路不通，於是更多人會誤以為，投資就等同於炒股——今日放10萬進去，明年就會變成100萬。心態不正確，你投入的每一分錢，最終都只會變成別人的午餐、晚餐，以及人家的退休金。 短期投資，基本上就是一場血淋淋的大競賽。在你盲目衝進去被宰殺之前，麻煩先照照鏡子，問自己一個問題：「相比起其他人，你到底擁有甚麼優勢？」你沒錢：所以你享受不到龐大資本所帶來的優勢與槓桿。你沒財經知識：你連自己買的股票是做甚麼的都未搞懂；就算你以為自己很懂，外面比你精明一萬倍的人大有人在。你沒內幕消息：你連想「偷雞」的機會都沒有。聽起來很絕望？你是不是真的一無所有？不是。你唯一擁有的，叫「時間」。你可以比任何人都更有耐性，而這，亦是你唯一可以與大戶抗衡的「絕對優勢」。