SC Gallery在今年暑假將呈獻為何濼聰近十年來首次舉辦的個展《Sculpting in Wind》。

何氏的藝術實踐始於繪畫，其後發展木工製作，近年則專注於陶瓷。他遠赴景德鎮逾一年，把十年間跨媒介創作的視野和經驗融匯，呈現他以「風塑樹態」為題的全新系列作品。

何濼聰(b. 1991)鍾情捕捉樹木形態，尤其那些受疾風吹歪的山樹——儘管傾斜、倒卧，卻依然扎根生長的倔強姿態——經常出現於作品中。其畫面修長俐落，色彩溫潤，線條感流暢分明，恍如畫作般呈現於觀者眼前；然而，這些色澤與紋理並非筆觸所繪，而是由陶土的製作過程所塑成的物理結構。何氏藉由泥板滾壓的工序，在碾壓受力中將陶土拖長變形，樹木形貌與物質動作一同顯現。