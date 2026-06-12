SC Gallery在今年暑假將呈獻為何濼聰近十年來首次舉辦的個展《Sculpting in Wind》。
何氏的藝術實踐始於繪畫，其後發展木工製作，近年則專注於陶瓷。他遠赴景德鎮逾一年，把十年間跨媒介創作的視野和經驗融匯，呈現他以「風塑樹態」為題的全新系列作品。
何濼聰(b. 1991)鍾情捕捉樹木形態，尤其那些受疾風吹歪的山樹——儘管傾斜、倒卧，卻依然扎根生長的倔強姿態——經常出現於作品中。其畫面修長俐落，色彩溫潤，線條感流暢分明，恍如畫作般呈現於觀者眼前；然而，這些色澤與紋理並非筆觸所繪，而是由陶土的製作過程所塑成的物理結構。何氏藉由泥板滾壓的工序，在碾壓受力中將陶土拖長變形，樹木形貌與物質動作一同顯現。
是次展覽將會展出13件作品，大多為何氏在景德鎮所製成。景德鎮有「千年瓷都」之稱，自古以製作青花瓷聞名，但有別於當地傳統描繪山水花鳥的瓷器，他將自身製陶物理工序放大至前所未見尺度。在展覽作品之中，最大型的寬達兩米。隨著陶土面積擴大，藝術家發揮肢體動作的自由度亦隨之擴展，泥胎絞動之下更具表現力，從而塑造出樹木的磅礴氣勢。
除了物質和表現力的提升，他所刻畫的主體亦擴展至更寬闊的自然地貌：包括多年受風化磨蝕成樹冠狀岩石的「風蝕石」，以及潮汐反覆沖刷濕地所形成的網狀溝渠「退潮樹」。何氏刻畫這些風吹水蝕所生的地理痕跡，與大樹互相對照，絞胎紋理宛如樹木之態，在其作品語境中，體現出土木之間密不可分的互生關係。
何氏的創作理念以物料為主導，他相信每種媒材都蘊藏著自身的思維與邏輯，隨著涉獵媒介愈趨多樣，這些多元視點逐漸沉澱在作品中。他將跨越繪畫與雕塑的語境匯聚到陶瓷中，銘刻風土所生的樹態，使無形景象在物質中顯形，持續地塑造其藝術家身份與創作邊界。
《Sculpting in Wind》將於6月27日開幕，展期至8月1日。地點：SC GALLERY黃竹坑道53號英基工業大夏1902室。