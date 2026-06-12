女性創業，殊不容易，卻帶着一份特別的意義。時至今日，世界各地女性就業或創業路上，都不能說擁有充分而平等的可能性。無論在平衡家庭照顧、到資本與機會獲取渠道、甚至文化上平等的社經地位等，可能，女性都需要付出更多力量來換取。但從成功的女性創業者身上，都感受到一份柔軟的力量；一種足以孕育社群、溫暖大地的力量。

來自摩洛哥的Nidal，因為一生作為貧農的祖父，開創mirriah(在阿拉伯語中有「解放」的意思)，發明便宜、且訂製式的太陽能灑水系統，嘗試終止小農的能源貧窮，同時為留鄉的年輕人提供環保技術工程的就業機會。來自韓國的三孩之母Jeklin，因着腦癱兒子在治療中的痛苦，決定利用自身遊戲設計的專業，創辦GemGem Therapeutics，一個寓治療於遊戲的便宜方案。當用家母親們告訴她，孩子可以開始參與活動，而不需要只坐在公園旁邊時，她知道這是她一生的使命。