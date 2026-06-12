現代生活幾乎每個層面都依賴大量淡水。全球約七成淡水取水量用於農業，生產一公斤牛肉約需15,000公升水，包括種植飼料、牧草及供動物飲用的水。日常用品如普通棉質T恤為例，從棉花種植、纖維加工、染色到成衣製作，全程約需2,700公升水，相當於一個人兩年半的飲用水需求。

不過，人工智能(AI)和數據中心也悄悄製造新渴求，未來甚至可能超越大部分傳統產業。

伺服器運作時會產生大量熱能，若沒有持續降溫便無法正常運作。現時許多數據中心採用蒸發式冷卻或水冷系統，一個大型數據中心每日耗水量可達400萬公升，相當於3,000人一年的用水量。訓練一個如GPT-3般的大型語言模型，單是伺服器冷卻便需要約70萬公升水。而模型投入使用後，每一次查詢的耗水量亦比過去估計更高。有研究指出，與AI聊天機械人進行一次普通對話，所消耗的水量可能超過一支500毫升樽裝水。