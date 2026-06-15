數字海洋為創科踏板 藍色金融助碼頭轉型

創新科技及工業局長孫東昨日明確表示，國家「十五五」規劃大力發展海洋經濟，香港將把海洋科技納入首份五年規劃的新興方向，並於今日展開兩個月公眾諮詢。香港擁有優越地理位置與深厚航運傳統，若能有效對接國家戰略，可為本地經濟注入新增長動力。國家提出的「數字海洋」與「藍色金融」，正是香港最合適的突破口。 習近平主席今年3月在《求是》雜誌發表文章，系統提出推動海洋經濟高質量發展的五大思路和六大重點，明確將「數字海洋」和「藍色金融」列為做強做優做大海洋產業的關鍵任務。2025年全國海洋生產總值已突破11萬億元，佔GDP7.9%，海運量及集裝箱吞吐量約佔全球三分之一。粵港澳大灣區是南部海洋經濟圈核心引擎，全國三大海域發展區之一，香港可積極融入區域協同發展格局。

數字海洋是指運用大數據、人工智能、物聯網及5G等技術，把海洋變成可感知、可預測、可管理的「透明海洋」。內地應用已進入商業化階段。廣東中山養殖場引入AI智能投餵系統，透過水下攝像實時分析魚群進食行為，自動調整飼料量，節省15%至30%飼料，人力成本降低逾30%。湛江深海網箱平台利用AI視覺識別死魚，準確率超過90%，整體經濟效益提升30%以上。這些技術同時減輕環境負荷，證明發展與保育可以並行。 香港大學科研實力雄厚，人工智能與機械人技術基礎扎實，完全有條件引進成熟方案，在本地水域試點智慧漁業，或將水下機器人用於碼頭檢測維護。更可扮演技術「出海」踏板，協助內地企業把方案輸出至東盟及「一帶一路」市場，鞏固國際創科地位。

藍色金融是指支持可持續海洋經濟的金融工具，包括藍色債券、藍色貸款及藍色基金。香港作為國際金融中心，發展藍色金融順理成章。最具實質意義的切入點，是貨櫃碼頭轉型。葵涌貨櫃碼頭設施日漸老化，面對周邊港口競爭優勢收窄。政府可研究借助藍色金融，推動碼頭遷往深水區域，例如與珠海桂山島或大嶼山西部合作，興建新一代自動化智慧港口。騰出的葵涌用地可改劃作住宅、商業或創科用途，釋放珍貴土地價值。這既符合國家「重點港口綠色化、數智化轉型」要求，又能開創新的融資模式。