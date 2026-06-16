非遺高峰會雅宴落幕 傳承考驗剛開始

上周六，「香港非遺月」的重點活動《非遺高峰會》及《非遺雅宴》在香港故宮文化博物館隆重舉行，逾400名來自內地與港澳的專家學者，聚首一堂。高峰會以「同源與共流——非遺的跨境共生與在地創新」為主題，邀得聯合國非遺專家演講；晚上的雅宴則筵開20席，將港式奶茶、蝦膏蝦醬、蒸籠製作等非遺技藝，融入16道菜式之中。所謂非遺(即非物質文化遺產)，不只是記載歷史記憶，更承載着民族智慧，薪火相傳。非遺月的展覽與體驗活動接連登場，從太空館的《駿馬之旅•文藝傳承》光影表演，到故宮館的學術研討與盛宴，令城中處處洋溢濃厚文化氣息。這次「香港非遺月」是第二屆，規模更上層樓，立體地說好中華文化在香港的故事，值得肯定。

然而，非遺月只是序幕，政府今年內將公布首批「非遺代表作名錄」項目傳承人名單，這才是考驗的開始。根據立法會議員、「非遺六月」主席劉智鵬指出，傳承人認定機制設立的初衷，是讓各項目有代表人物，對推廣本地非遺起正面作用。但學術界與業界則有憂慮，擔心香港的非遺項目往往不止有一位合適的傳承人，不少項目更有多個門派並存，例如中式長衫製作便有多位資深師傅；港式奶茶製作技藝更屬百家爭鳴，官方若認定某位師傅是唯一傳承人，恐怕難以服眾。康文署則表示，機制將參考國家及鄰近地區的制度，並諮詢非遺諮詢委員會的意見，務求制定切合香港實際情況的方案。如果傳承人認定機制過於僵化，或會引致正統之爭，反而損害民間非遺生態的多元活力。香港非遺植根民間，依靠代代傳承而生，官方的認定制度必須在「官方認可」與「尊重民間創造力」之間取得平衡，須謹慎拿捏。

非遺保育走向產業化，也是保育的一條出路，值得鼓勵。以今次《非遺雅宴》為例，有關菜式將公開予公眾預訂，每位收費約800元，飲食集團有信心以非遺主題吸引食客，體現了文化轉化為經濟價值的潛力，更可吸引外地旅客。不過，真正的傳承不能單靠這些活動，更要讓市民尤其是年輕人，自覺地走近非遺、了解非遺，願意投身其中。目前，官方推行的非遺資助計劃，迄今已累計推行超過180個項目，總資助額逾1.5億元，涵蓋不同類別的活動，有官方資助之餘，也需要學界、業界和社區等民間力量一齊推動。