鵝頸橋打小人在小紅書等的推波助瀾下，已成為了香港一個不折不扣的旅遊景點，每逢農曆初六、十六、廿六等便人頭湧湧，鞋底聲不斷，令住在附近的筆者不穿着得體一點也不敢在那邊出現。驚蟄當日人流特別誇張，有時要排隊超過一小時，「橋底婆婆」們也須把她們全部等候膠凳都用上。

據筆者所見，每一次打小人，收費是50港幣，雖說「進階套餐」視乎儀式內容可收取$80至$250，但收費實在太低。整個儀式包括開壇請神、寫小人紙、祭白虎餵血、打小人、化解祈福幾個步驟，至少需要15至20分鐘，婆婆們出心出力又交戲，又要道具又要念口訣，沒可能僅收$50。現在打小人作為旅遊景點和香港獨有的本土文化體驗，實在有提高收費的空間，希望「用戶」在打小人後心境舒坦可以多給他們打賞，業界自己也可以考慮提高收費。