鵝頸橋打小人在小紅書等的推波助瀾下，已成為了香港一個不折不扣的旅遊景點，每逢農曆初六、十六、廿六等便人頭湧湧，鞋底聲不斷，令住在附近的筆者不穿着得體一點也不敢在那邊出現。驚蟄當日人流特別誇張，有時要排隊超過一小時，「橋底婆婆」們也須把她們全部等候膠凳都用上。
據筆者所見，每一次打小人，收費是50港幣，雖說「進階套餐」視乎儀式內容可收取$80至$250，但收費實在太低。整個儀式包括開壇請神、寫小人紙、祭白虎餵血、打小人、化解祈福幾個步驟，至少需要15至20分鐘，婆婆們出心出力又交戲，又要道具又要念口訣，沒可能僅收$50。現在打小人作為旅遊景點和香港獨有的本土文化體驗，實在有提高收費的空間，希望「用戶」在打小人後心境舒坦可以多給他們打賞，業界自己也可以考慮提高收費。
鵝頸橋底作為香港最具代表性、口碑最佳的打小人熱門勝地，當中一個重要原因是其地點位於銅鑼灣與灣仔交界的高架橋底，三叉路口的煞氣匯聚，在傳統術數角度屬「三煞位」，被視為打小人最靈驗的地方。但我們也不要忘記這個「三煞位」三叉路口同時也是行人和行車的三叉路口，平日和假日不僅巴士多，打小人檔口位更是行人的必經之路和等候交通燈的地方，本來人流已相當繁忙，現在加上打小人人士和圍觀的途人及遊客，令狹小的地方完全不堪負荷，人們無路可走。相反旁邊的堅拿道天橋休憩處則長年無人使用，只見不知是打小人檔口還是露宿者用來擺放雜物。筆者希望當局對這休憩處作出相應改動，騰出空間讓檔口可以自然地伸延過去，甚至將橋底空間重新規劃成打小人公園或休憩處，在改變目前人車檔爭路困局的同時，亦幫助弘揚這座城市獨有的民間信仰與本土文化體驗。