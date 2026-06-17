獲得高效且可負擔的醫療服務，是市民的合理期望。香港推行醫院聯網制度，旨在讓當區居民能獲得適切、便利的醫療服務。然而，離島區幅員廣闊、地理孤立，便不能單靠聯網制度來實現優質醫療。
目前，離島區的公共醫療設施主要由兩間醫院(北大嶼山醫院和長洲醫院)，以及7間普通科門診診所(分別位於北大嶼山醫院、長洲醫院、大澳、梅窩、坪洲、北南丫島及索罟灣)組成，尚算覆蓋了大部份居住在離島區的居民。然而，更大的挑戰在於提供專科服務。
北大嶼山及長洲兩院皆缺乏全面的專科及手術支援：北大嶼山醫院雖設急症科，但多數複雜個案仍需轉介至瑪嘉烈醫院；長洲醫院並沒有提供任何專科門診服務，大澳、梅窩、坪洲等地的長者或長期病患，為了覆診、術後復康甚至基本物理治療，每次求醫都必須跨區、跨海舟車勞頓，這對當區市民而言，是一次次體能和經濟的負擔。
按區域劃分聯網，在資源效益上無可厚非，按照現時當區人口要求離島區獨立成一個聯網亦不合理。但隨著東涌新發展區逐步落成，人口正從現時大約15萬急增至數年後的30萬，當局適宜因應需求，增加區內的專科服務，例如在北大醫院增設心臟科及腎科等重要專科，以應對區內人口增長。
據2025年統計數據顯示，離島區居民年齡中位數是42歲，低於全港的47歲，是全港最「年輕」的地區。因此，當局宜把握此優勢，在離島加強推動基層醫療，盡快將離島區的「地區康健站」升格為具備完整職能的「地區康健中心」，加強其與社區醫療網絡的轉介機制。基層醫療的核心價值在於「治未病」，正因為離島區年輕家庭和育齡人口較多，當局更應把握時間，推動公眾對疾病預防及自我健康管理的認識。
離島區地理環境特殊、交通成本高昂，相比其他地區，離島區更需要一套因地制宜的醫療網絡。期望當局增撥資源，增加專科服務供應；推進基層醫療建設，雙管齊下理順聯網運作。
劉宥成 Raymond Lau
曾擔任葉劉淑儀立法會議員助理，現任陳家珮立法會議員助理、新民黨社區發展主任；公共政策碩士，環球商業系統管理學士（一級榮譽），十大傑出大專學生2024。