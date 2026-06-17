獲得高效且可負擔的醫療服務，是市民的合理期望。香港推行醫院聯網制度，旨在讓當區居民能獲得適切、便利的醫療服務。然而，離島區幅員廣闊、地理孤立，便不能單靠聯網制度來實現優質醫療。

目前，離島區的公共醫療設施主要由兩間醫院(北大嶼山醫院和長洲醫院)，以及7間普通科門診診所(分別位於北大嶼山醫院、長洲醫院、大澳、梅窩、坪洲、北南丫島及索罟灣)組成，尚算覆蓋了大部份居住在離島區的居民。然而，更大的挑戰在於提供專科服務。