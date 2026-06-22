美貌與智慧並重

我近月經常穿梭香港及澳門擔任培訓導師，其中上周的課程，主辦單位要求我邀請一位嘉賓，分享在職場上如何解鎖新機遇。不知就裡，我第一位想到的人選，就是朱千雪。 去年我邀請Tracy作客《女人方言》YouTube 頻道，已經印象難忘。我了解她的學歷背景，知道她不是普通被訪者，因此就著她的崗位，特意設計3個如法律文件的對立場景，包括「選美vs學霸」、「大律師vs藝人」及「職業 vs母親」作訪問框架。Tracy爽快答應，而且對談時有條不紊，態度謙遜隨和，難怪深受觀眾愛戴。

今次培訓班的邀請，Tracy也是一口答應，並以神秘嘉賓現身，受訓學員們都感到驚喜。Tracy懷胎五月，我原不想加重她準備的負擔，不如分享的框架沿用上次訪問，但意想不到她今次大方分享更多。其中談及她由藝員到學霸、大學講師、大律師、媽媽，每一個身份都是一次成功解鎖，當中最關鍵的元素為何？ 由於沒有錄音錄影或筆錄，我憶述Tracy大致的意思是：「每一次解鎖，我唔會諗要跨出好大步，達成一個目標要辭職咁大動作先達到。每次我都會將一大步分開3至4千小步。唔需要一次過做晒幾千步，只係每日做一小步，就可以成就一大步。你今日見到我做大律師，其實我10年前已經開始讀相關課程。將每一步拆散，你就更容易解鎖新機遇。」