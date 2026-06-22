美伊和平協議為何總是一波多折

美伊戰爭打到今天，基本上大局已定，而且雙方已在諒解備忘錄上簽了字。相信即使以色列沒有完全停止在黎巴嫩南部對真主黨的襲擊，伊朗亦不會因此再次封鎖霍爾木茲海峽。 其實，世上的和平協議都是打出來的，不是談出來的。既然美國已不打算在這場戰爭中繼續加注，就只能接受這場戰爭的既有戰果——美國打輸了。 為此，美國必須為伊朗籌集3,000億美元的戰後重建費用(這其實與戰敗賠款已沒有甚麼分別)。而伊朗則不用交出手上濃縮鈾，放在美國放心的地方保管。伊朗只須同意在聯合國的監管下，把這些濃縮鈾稀釋；並可以把這些鈾材料留在伊朗國內作和平用途。這其實與伊朗11年前與國際達成的核協議沒有多大分別，只是美國後來反口不認帳罷了。有西方傳統把這也說成是美國的戰果，明顯是想為特朗普打敗仗找下台階。美國其實是白搞了一輪得個桔。

此外，美國還得承諾不干預伊朗的內政(即不在伊朗搞政權更迭)，並削減在伊朗鄰近國家的軍事基地，不再對伊朗進行軍事威脅。而最令人驚訝的是，美國竟同意結束對伊朗的制裁，讓伊朗可以出口石油；並把凍結了的伊朗資產交還伊朗。這是伊朗夢寐以求的，今次終於得償所願。相信伊朗的經濟會有更好的發展，並在中東更有影響力。 伊朗能在這場戰爭中取得這麼多的成果，事前真是沒有人想得到。為了鞏固這些成果，伊朗當然願意停火與開放霍爾木茲海峽，這其實只是回到開戰前的狀況，並非要伊朗付出甚麼新的代價。再者，此戰已令世人知悉，伊朗有封鎖霍爾木茲海峽的能力，將來隨時可以用此作威脅。實際上，伊朗只答應在60天的談判期間不收通航費。60天後如何，留待將來商討。尤其是要穿越伊朗領海的部分，要收費亦不是沒有道理。

特朗普今次因應以色列的需要，發動了這場對伊朗的戰爭，竟落得這麼慘淡的收場，相信他自己也意想不到，而且一定後悔莫及。然而，美國的國力已大不如前，他只是評估失誤罷了。他現在能做的事，是如何讓國民接受這個殘酷的現實。 這場戰爭其實在開打後頭兩個月(即3、4月份)已在戰場上打完，勝負雙方都已心裏有數；其餘兩個月(5、6月份)的拉鋸，其實只是特朗普在做戲，一時說要派海軍陸戰隊，一時說要出動空降師，其實得個講字，目的是向美國人民展示，他仍在努力，沒有即時跪低。